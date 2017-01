Taucha. Eishockey-Oberligist Icefighters Leipzig schrammte Sonntagabend in der heimischen KW-Rent Eisarena vor über 1000 Zuschauer an einer Überraschung knapp vorbei und unterlag dem Spitzenreiter Herner EV 3:4 (1:2, 2:1, 0:1).

Der Tabellenführer der Meisterrunde begann stark und setzte die ersten Akzente. Christian Nieberle stand nach einem Querpass mutterseelenallein und traf bereits in der 3. Minute zum 0:1. Erst dann beteiligten sich die Hausherren an der Partie und konnten schnell ausgleichen. Jakob Weber verwertete einen Abpraller zum Ausgleich (5. Minute). Angeführt vom Ex-Leipziger Brad Snetsinger bestimmte Herne in der Folge die Partie. Kurz vor der Drittelpause brachte er sein Team wieder in Front. Eine Dublette des ersten Tores, was Icefighters-Trainer Sven Gerike hadern ließ. „Wir verteilen bei den ersten Treffern fleißig Geschenke, das müssen wir in den nächsten zehn Spielen lernen abzustellen“, forderte er von seinem Team.

Wie schon in der Vorwoche kamen die Icefighters wie die Feuerwehr zurück aus der Kabine. Bei angezeigter Strafe für die Gäste fälschte Nico Kolb einen Blueliner erfolgreich ab – der 2:2-Ausgleich. Die Eiskämpfer drückten weiter und gingen kurz nach der Hälfte der Spielzeit durch Lazorko sogar 3:2 in Front. Weil die Gerike-Gang etwas zu viel wollte, liefen sie in einen Konter: 3:3 (Dreischer, 36.).

Die Sicherungen bei den Gästen brannten durch. Michel Ackers bekam nach Schlagen gegen die Scheibe eine Spieldauer-Strafe. Hernes Kapitän Kreuzmann drohte einem Zuschauer sogar von der Strafbank aus, ihm „die Zähne rauszuschlagen.“



In der Pause gab es scheinbar Beruhigungspillen in der Gästekabine. Verelst entschied im Schlussabschnitt das enge Spiel. „Es war ein harter Kampf bis zum Ende. Wir haben erst durch das wichtige 3:3 wieder in die Spur gefunden“, sagte Gästetrainer Frank Petrozza. Und warum halten die Icefighters daheim besser dagegen als in der Fremde? „Würde ich nicht mal sagen, wir machen hinten oft die gleichen Fehler. Nur die Intensität ist zu Hause bisher eine andere“, meinte abschließend Geschäftsführer André Krüll.

Martin Bergau