Leipzig. Das war der vierte Bundesliga-Streich: Auch gegen den Champions-League-Teilnehmer Borussia Mönchengladbach bleibt der Aufsteiger aus Leipzig weiter ungeschlagen. Dabei wäre im Duell mit dem Favoriten sogar mehr drin gewesen. Fabian Johnson traf in der 84. Minute aus dem Nichts zum 1:1 (1:0). Timo Werner hatte den Gastgeber bereits früh in Führung gebracht. Doch mit acht Punkten aus vier Spielen sind die Leipziger Tabellensechster und feierten noch eine Premiere.

Leipzig erzielte das erste Bundesligator der Vereinsgeschichte in Halbzeit eins. Ein Blitzstart ließ das ausverkaufte Stadion bereits nach sechs Minuten beben: Yussuf Poulsen bediente Timo Werner von der rechten Seite mit präziser Flanke. Der setzte sich gleich gegen drei Gladbacher durch, traf zum 1:0 und markierte sein drittes Saisontor. Der Stürmer war für Emil Forsberg in die Startelf gerutscht. Der Schwede blieb etwas überraschend auf der Bank – immerhin stach er beim 4:0 am Samstag in Hamburg als überragender Akteur hervor. Zudem durfte Kapitän Dominik Kaiser für Naby Keita wieder von Beginn an Regie führen. Gladbachs Trainer André Schubert, der exakt vor einem Jahr das Amt bei den Fohlen übernahm, rotierte in der englischen Woche auf drei Positionen: Korb, Jantschke und Raffael (Adduktorenzerrung) wurden durch Wendt, Strobl und Hahn ersetzt.

Nach der erfrischenden Leipziger Anfangsoffensive gerieten zwischen der 15. und 25. Minute vor allem die Fanlager beider Mannschaften in den Fokus: Im RB-Block waren in der 16. Minute Plakate mit Besserungswünschen für den am Kreuzband operierten Verteidiger Lukas Klostermann, der sonst die Rückennummer 16 trägt, zu sehen. In der 19. Minute brachen die Gladbacher Anhänger ihren Schweigeboykott und rollten zwei riesige Banner aus: „Traditionsverein seit 1900“ war darauf zu lesen. Doch im Leipziger Stadion herrschte ab diesem Augenblick so ein Krach, dass die gegnerischen Fans nicht zu hören waren.

Nach einer knappen halben Stunde dann auch die Gladbacher mit ihrer ersten Chance – aber was für eine: Fabian Johnson hatte aus zwölf Metern freie Bahn, knallte den Ball aber nur an die Latte. Die Bullen jagten die Fohlen weiter über das Grün und ließen den Champions-League-Teilnehmer kaum Luft holen. Gladbach wirkte genervt und fand kein Mittel gegen das Pressing des Gastgebers. Sabitzer traf nach einer Ecke noch das Außennetz. Etwas zu viel Platz hatte Marcel Halstenberg kurz vor der Pause: Nach einem Kaiser-Freistoß traf der Rechtsverteidiger den Ball in aussichtsreicher Position nicht richtig.

Borussia Mönchengladbach erzielt späten Ausgleich

Die Borussia kassierte alle fünf Gegentreffer dieser Saison bisher in der zweiten Halbzeit. Ein gutes Omen also nach dem Wiederanpfiff? Erst einmal nicht: Die Gäste wussten sich besser zu wehren, eroberten öfter Bälle, gewannen mehr Zweikämpfe. RB-Coach Hasenhüttl brachte in der 56. Minute Forsberg für Sabitzer. Nur sieben Minuten später feierte Papadopolous sein Debüt im RB-Trikot und durfte für Compper in der Innenverteidigung ran.

Die Partie blieb umkämpft, aber um einiges ärmer an Chancen. Als letzte Option kam bei RB der Schotte Burke für den starken aber ausgelaugten Werner. Doch Gladbach ließ sich nicht hängen und traf in der 84. Minute noch zum Ausgleich. Fabian Johnson ließ Marcel Halstenberg auf der linken Seite nicht gut aussehen und traf aus spitzem Winkel. Kurz darauf hatte Burke in der 86. Minute noch die riesen Chance zur erneuten Führung, doch Gladbach-Keeper Sommer klärte – es blieb beim Unentschieden.

Statistik:



RBL: Gulácsi - Bernardo, Orban, Sabitzer (56. Forsberg ), Poulsen, Werner (81. Burke), Ilsanker, Halstenberg, Kaiser (C), Demme, Compper (63. Papadopolous)



Gladbach: Sommer, Christensen, Vestergaard, Strobl (24. Elvedi), Kramer, Hazard, Stindl, Traore (83. Schulz ), Wendt, Johnson, Hahn

Tore: 1:0 Werner (6.), 1:1 Johnson (84.)



Zuschauer: 42.558

