Leipziger Icefighters mit 8:3-Sieg gegen die Black Dragons aus Erfurt

Leipzig. Die Exa Icefighters Leipzig gaben sich Dienstagqbend zum Feiertagsspiel in der mit 1500 Zuschauern bestens besuchten kW-Rent Eisarena keine Blöße. Im „kleinen“ Ostderby ließen die Sachsen den Black Dragons Erfurt beim 8:3 (3:0, 3:2, 2:1) keine Chance.

Es war Spiel eins ohne Sven Gerike an der Bande der Eiskämpfer seit September 2015. Leipzigs Coach ist nicht in einer Nacht und Nebelaktion von einem Konkurrenten abgeworben worden – das Fehlen war eine Folge vom Spitzenspiel am Sonntag in Tilburg. Nach Spielende stellte Gerike Schiedsrichterin Nicole Hertrich wegen deren einseitiger Spielleitung zur Rede. Das passte der Unparteiischen nicht, erste Maßnahme: Sperre. Nun wartet Gerike auf das Urteil. „Ich habe noch keine Information, wie lange ich gesperrt bin“, sagte Gerike.

Die Vertretung übernahmen erfolgreich die Clubikonen Jedrzej Kasperczyk und Andreas Felsch. Vor große Probleme konnten die Thüringer den Tabellenzweiten nicht stellen. Zwar hatte Jakub Wiecki, ehemaliger Lions-Akteur, die erste 100-prozentige Chance, doch Benedict Roßberg blieb der Sieger. Wiecki fiel sprichwörtlich vom Glauben ab über diese Parade. Danach drehten die Icefighters auf. Erek Virch bekam nach drei Minuten einen tollen Querpass, tunnelte den Gäste-Torhüter – 1:0! Und weiter rollte Angriff auf Angriff. Einer der berühmten Doppelschläge stellte alle Anzeichen schnell auf Sieg. Dominik Patocka und Florian Eichelkraut verwerteten die nächsten Querpässe (8./9.). Dragons-Coach Thomas Belitz wütete auf der Bank: „Immer wieder diese Querpässe.“

Bei den Icefighters – schwer gezeichnet von den Top-Spielen zuletzt – schlichen sich im zweiten Drittel Konzentrationsfehler ein. Erfurt kam bei eigener Unterzahl zum 3:1. Doch Antti Paavilainen stellte den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her. Überhaupt war Paavilainen mit einem Hattrick einer der Matchwinner. Die Erfurter nutzten eine weitere Unachtsamkeit zum 4:2. „Leipzig musste dann nur das Tempo kurz anziehen“, erklärte Belitz anerkennend.

Am Ende schraubten die Icefighters am Torverhältnis und hörten beim Stand von 8:3 auf. „An dem Erfolg gab es nichts zu rütteln. Sie hatten das Spiel immer im Griff“, sagte Belitz. Ersatz-Coach Felsch süffisant: „Viel mussten wir den Jungs nicht sagen. Sie hätten fast alleine spielen können.“ Am Freitag gastieren die Harzer Falken in Taucha. Ob Sven Gerike dann wieder mit von der Partie ist?

