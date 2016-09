Leipzig. Martin Schulz aus Leipzig ist erster Paralympics-Sieger im Triathlon. Der dreimalige Weltmeister gewann am Samstag bei den Weltspielen der Behindertensportler in Rio de Janeiro die Premiere über 750 Meter Schwimmen, 20,92 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen souverän. Nach 1:02,37 Stunden verwies der 26-Jährige, dem der linke Unterarm fehlt, an der Copacabana den Kanadier Stefan Daniel und Jairo Ruiz Lopez aus Spanien auf die Ränge zwei und drei.

LVZ