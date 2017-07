Leipziger Rennfahrer Marvin Kirchhöfer rast in Zandvoort auf Rang drei

Zandvoort. Auf seinem Lieblingskurs in Zandvoort musste es für Leipzigs Mercedes-Piloten Marvin Kirchhöfer (23) beim GT-Masters-Rennen einfach passen. Nach dem heißen 4,307-Kilometer-Ritt am Sonnabend durch die Dünen des niederländischen Badeortes kam Kirchhöfer mit seinem Teamkollegen Indy Dontje (24/Mercedes-AMG Team HTP) auf Rang drei hinter der Audi-Paarung Markus Pommer/Kelvin Van der Linde sowie dem siegreichen Corvette-Duo Jules Gounoun und Renger van der Zande. Silber gab es zudem in der Juniorwertung für Dontje/Kirchhöfer.

Harte Arbeit belohnt

„Endlich wurden wir für die harte Arbeit belohnt. Diesmal hatten wir auch das Glück auf unserer Seite. Wir waren in dieser Saison schon so oft schnell und hätten vorn sein können. Aber im Motorsport muss für den Erfolg alles zusammenpassen“, sagte Marvin Kirchhöfer ganz happy beim vierten von insgesamt sieben Renn-Wochenenden. „Indy hat einen guten Job gemacht, und ich hab’s nach Hause gebracht“, fasste „MK“ die Rundenhatz von Startplatz sechs aus zusammen.

Am Sonntag wurden die Jungs in ihrer gelb-grünen „Mann-Filter-Mamba“ durch Starkregen, Safety-Car-Phasen und eine Durchfahrtsstrafe auf der anspruchsvollen Fahrt in die Top 10 ausgebremst (Platz 18). Die nächste Station der Supersportwagen-Liga ist am ersten August-Wochenende der Nürburgring. Zuvor nimmt Marvin Kirchhöfer am 24-Stunden-Rennen in Spa teil. „Das ist ein extrem wichtiges Event. Da schaut die Motorsport-Welt hin.“ Leipzig ist am Start.

Von Kerstin Förster