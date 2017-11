Mit Augenklappe und Blinkebrille: So macht sich der SC DHfK für Melsungen stark

Leipzig. Leipzig. Es ist das Prunkstück der Handballer des SC DHfK Leipzig: die Abwehr. Bastian Roscheck und Maximilian Janke stellen einen Innenblock, der namhaften Schützen in der Bundesliga immer wieder vor gewaltige Probleme bringt. Zuletzt verzweifelten die Nationalspieler Julius Kühn und Finn Lemke im Pokalspiel bei der MT Melsungen an dem Bollwerk. Am kommenden Sonntag (Anwurf 15 Uhr, Arena) muss das Duo Roscheck/Janke erneut die Angriffswucht der Hessen stoppen, dann im Punktspiel.

Rückraumspieler Janke verrät, was ihn in den vergangenen anderthalb Jahren so stark gemacht hat. „Ich arbeite wie Bastian jetzt mit einem Neuroathletiktrainer aus Köln zusammen“, berichtet der 24-Jährige. Im Training bringt ihm das neugierige Blicke und den einen oder anderen Spruch ein, wenn er mit Augenklappe oder blinkender Brille noch Sonderschichten einlegt.

Mit Hokuspokus hat das aber nichts zu tun. Durch das spezielle Training werde das Gehirn stimuliert und die Reaktionsschnelligkeit erhöht. Janke hat es geholfen, er gehört wie Roscheck nicht nur inzwischen zu den flinkesten Verteidigern der Liga, sondern hat auch eine schmerzhafte Schambeinentzündung damit auskuriert. „Das wird man eigentlich nie wieder richtig los“, so Janke. Der Tipp zum Neuroathletik kam vom Kollegen Roscheck, der damit selbst seine Schulterprobleme in den Griff bekam.

Die gesamte Mannschaft konnte das DHfK-Duo aber nicht begeistern. „Man muss auch daran glauben“, findet Trainer André Haber, der seinen Spielern bei den Sonderübungen freie Hand lässt, solange sich der Erfolg einstellt. Am Sonntag braucht der Coach wieder ein Team, das an die Leistungsgrenze geht.

Melsungen kommt mit Michael Müller

Melsungen kommt nach der 22:27-Pokalschlappe mit Wut im Bauch und wohl auch mit Michael Müller im Rückraum. Die Leitfigur der Hessen ist wieder fit und hat seinen Wadenbeinbruch nach einem Unfall mit dem Motorroller auskuriert. Die Müller-Zwillinge Michael und Philipp machen gemeinsam auf der Platte häufig den Unterschied in einem Spiel. „Die spielen oft dreckig, da müssen wir dagegenhalten“, sagt Janke mit Respekt und Angriffslust gleichzeitig.

Das weiß auch Peter Strosack. Er spielt am Sonntag nicht nur für seinen Verein und zwei Punkte. Der Rechtsaußen präsentiert sich auch erstmals für einen neuen Vertrag in der Bundesliga, allerdings nicht in Leipzig. Im Sommer verlässt er die Grün-Weißen und macht dem Dänen Patrick Wiesmach Larsen Platz. „Gefreut hat sich Peter darüber nicht, wir hatten aber ein offenes Gespräch, es geht jetzt kameradschaftlich weiter“, berichtet DHfK-Manager Karsten Günther. Wiesmach Larsen soll nächste Saison einen neuen Impuls und auf der Position zusätzliche Akzente setzen, weil das bisherige Duo Strosack/Lucas Krzikalla in der Spielweise nahezu identisch ist.

Pokalauslosung in der Arena

Für das erste von drei Heimspielen im November hat der SC DHfK bereits 3000 Karten abgesetzt und hofft auf lautstarke Unterstützung aus 4000 Kehlen. Nach dem Abpfiff steht dann noch ein weitere Höhepunkt ins Haus. Bei Stefan Kretzschmars Talksendung auf Sky, dieses Mal wieder live aus der Arena Leipzig, werden die Viertelfinals im DHB-Pokal ausgelost. Gäste sind Melsungen-Trainer Michael Roth, sein Bruder und ehemaliger Profi Uli Roth (heute Manager von Pur) sowie Mark Schober, Generalsekretär des Deutschen Handballbundes.

Haber und Janke sind die Gegner im letzten Spiel vor dem Final Four egal. „Hauptsache wir können zu Hause antreten“, sind sich beide einig. Auf eigenem Parkett ist der SC DHfK zu einer Macht geworden. Und eines ist auch klar: Wer einmal bei der Pokalendrunde in Hamburg dabei war, will nur eines: wieder dorthin. Der SC DHfK könnte sich nach dem Überraschungsstart in der Vorsaison mit der Rolle des Wiederholungstäters anfreunden.

Von Matthias Roth