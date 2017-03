Leipzig. Der SC DHfK Leipzig hat seine Ergebniskrise überwunden. Die Mannschaft von Trainer Christian Prokop fegte am Mittwoch Frisch Auf Göppingen mit 29:23 (15:8) aus der Arena. Damit endet eine Durststrecke von mehr als zehn Wochen in der Bundesliga ohne Sieg und vier Auswärtspleiten in Serie. Die Grün-Weißen rücken mit dem Erfolg vor 3298 Zuschauern auf den siebten Tabellenplatz vor und rangieren nur wegen des schlechteren Torverhältnisses hinter dem TSV Hannover-Burgdorf. Bester Werfer war Niklas Pieczkowski mit sechs Treffern.

Prokop hatte seinen Männern gehörigen Respekt vor dem EHF-Cup-Sieger eingeimpft. "Göppingen hat im Angriff einige Spieler mit Shooterqualitäten, die eine Herausforderung für unsere Deckungsarbeit sind", warnte der Coach und seine Abwehr muss gut zugehört haben. Bis zur Pause gestattete sie Topspielern wie Tim Kneule, Zarko Sesum und Adrian Pfahl gerade acht Treffer. Angetrieben von Chefverteidiger Bastian Roscheck waren die Leipziger immer einen Schritt schneller. Kam doch ein Ball aufs Tor, dann war zumeist Keeper Jens Vortmann zur Stelle. Der Torhüter verbuchte schon zur Pause eine Quote von knapp 47 Prozent gehaltener Bälle. Am Ende lag der Wert mit 15 Paraden bei gut 45 Prozent.

Prokop hatte zuletzt die Wurfqualität seiner Rückraumspieler bemängelt und im Training Abschlüsse üben lassen. Mit Erfolg: Pieczkowski und Kollegen zeigten sich sicher im Abschluss. Vor allem die Rückkehr des wieder fitten Franz Semper belebte das Angriffsspiel der Leipziger. Semper musste zwar jede Menge Schläge der wuchtigen Göppinger Deckung einstecken, revanchierte sich aber mit wie an der Schnur gezogenen Bällen in den Winkel des Tores von Frisch Auf.

Die Gäste hielten in den ersten zehn Minuten bis zum 5:5 mit. Danach geriet das Team von Trainer Magnus Andersson völlig von der Rolle. Zwischen der elften und 23. Minute gelang ihm kein Tor mehr und die Gastgeber zogen Treffer um Treffer auf 12:5 davon. Beim Stand von 15:8 gingen die Mannschaften in die Halbzeitkabine.

Besonders genießen durfte die Partie Lucas Krzikalla. Der Rechtsaußen gab nach 14 Monaten Verletzungspause sein Comeback vor heimischen Publikum. Die lange Durststrecke war dem 23-Jährigen bei seinen Konterläufen nicht anzumerken.

Spätestens beim 26:16 in der 50. Minute war die Partie für den SC DHfK entschieden. Nicht so für Prokop. Als Göppingen danach zwei Tore in Folge erzielte, zog der künftige Bundestrainer sofort eine Auszeit.

Wie viel der Erfolg wert ist, zeigen die internationalen Leistungen der Göppinger in dieser Saison. In der Gruppenphase des EHF-Cup führen die Schwaben die Tabelle ohne Niederlage an. Das Ziel von Frisch Auf ist das Final Four vor heimischen Publikum.

Leipzig empfängt am kommenden Mittwoch den Tabellenletzten aus Coburg. Mit einem weiteren Sieg würde dann nur noch ein Punkt vom Saisonziel 25 Zähler fehlen.

SC DHfK : Vortmann, Putera - Semper, Steinert, Rojewski, Jurdzs, Krzikalla, Binder, Janke, Pieczkowski, Sommer, Roscheck, Meschke, Becvar

Frisch Auf Göppingen : Prost, Rutschmann - Kneule, Späth, Heymann, Barud, Sesum, Kaufmann, Berg, Schiller, Pfahl, Rentschler, Halén

Matthias Roth