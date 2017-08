Naby Keita doch mit dabei: RB Leipzig gilt zum Pokalauftakt als Favorit

Leipzig. Für den Fußball-Bundesligisten RB Leipzig ist das Weiterkommen in der ersten DFB-Pokalrunde Pflicht. Der Champions-League-Starter geht am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) als haushoher Favorit in das Duell beim Sechstligisten Sportfreunde Dorfmerkingen.

Mittelfeld-Ass Naby Keita ist mit dabei. Der 22-Jährige ist wieder fit und fuhr am Samstag mit dem Team Richtung Aalen. Keita hatte am Freitagvormittag noch das Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten ausgelassen. Er hatte über Unwohlsein geklagt.Fehlen werden Coach Ralph Hasenhüttl allerdings Top-Scorer Emil Forsberg (Angina), Diego Demme (Knie), Bernardo (Sprunggelenk), Yvon Mvogo (Rücken) und Marvin Compper. Abwehr-Routinier Compper wurde am Donnerstag zum zweiten Mal Vater und bekam von Hasenhüttl frei.

Hasenhüttl war mit seinen bisherigen Teams nur einmal in die zweite Runde eingezogen und will seine Pokalbilanz aufbessern. Die Messestädter waren in der Vorsaison im Sachsen-Derby bei Dynamo Dresden nach einem 4:5 im Elfmeterschießen bereits in der Auftaktrunde ausgeschieden. „Ein Weiterkommen ist Pflicht. Wir wollen ein sehr gutes Spiel machen und viele Tore machen und mit unserer Spielweise begeistern“, sagte Hasenhüttl.

lvz