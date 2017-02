Leipzig. Die Dortmunder Polizei hat am Samstag zwei Personen festgenommen, die im Verdacht stehen, an den Krawallen vor dem Spiel BVB gegen RB Anfang Februar beteiligt gewesen zu sein. Wie die Behörde mitteilte, erkannten Beamte vor der Begegnung zwischen Dortmund und Wolfsburg im Umfeld des Stadions zwei Männer, die an den Ausschreitungen am 4. Februar beteiligt waren. Damals hatten BVB-Anhänger Leipziger Fans und die Polizei attackiert, es gab mehrere Verletzte. Bei den beiden am Samstag Festgenommenen handelt es sich um einen 26-Jährigen aus Dortmund und einen 25 Jahre alten Mann aus Lemgo. Dem Jüngeren wird vorgeworfen, Anfang Februar eine gefüllte Getränkekiste in Richtung von Einsatzkräften geworfen zu haben.

Gegen beide Männer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Landfriedensbruch ermittelt. „Es ist ein wichtiges Signal, dass es unseren Einsatzkräften gelungen ist, weitere Tatverdächtige des Leipzig-Spiels zu identifizieren und vor dem Anpfiff aus dem Verkehr zu ziehen“, sagte der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange. Bei der Begegnung zwischen dem BVB und dem VfL Wolfsburg, das die Borussia mit 3:0 gewann, war wegen den Ausschreitungen die Südtribüne des Dortmunder-Stadions für Zuschauer gesperrt worden.

luc