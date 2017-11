Leipzig. DHfK-Manager Karsten Günther verfolgte am Sonntag die Auslosung im DHB-Pokal auf dem Videowürfel in der Arena mit und musste mächtig aufpassen, nichts zu verpassen. Gleich die erste Paarung brachte nämlich den Gegner, ausgelost von RB-Kante Stefan Ilsanker. Die Leipziger treten im Viertelfinale im März kommenden Jahres bei den Rhein-Neckar-Löwen an.

Auswärts beim Deutschen Meister: Schwerer ging es eigentlich nicht mehr. Günther kommentierte die Ansetzung mit einem langen: "Neiiiiin". Er fand aber sofort die Fassung wieder. "Wir haben uns alle ein Heimspiel gewünscht. Die Löwen sind nun eine Herkulesaufgabe, das ist aber auch schön. Die Halle wird bestimmt voll sein. Wir haben dort letztes Jahr nur knapp verloren, ich sehe uns nicht als chancenlos an."

DHfK will die "Löwen" schlagen

Ein Teil der Leipziger Mannschaft verfolgte die Auslosung ebenfalls direkt vor Ort mit. Bastian Roscheck war danach mächtig bedient. "Wir können es nicht ändern. Irgendwann müssen wir die Löwen auch schlagen. Ganz ehrlich: Göppingen oder Wetzlar zu Hause wäre mir lieber gewesen", so der Abwehrchef.

Trainer André Haber nahm es sportlich. "Wir haben in Mannheim schon gute Spiele abgeliefert, wir nehmen es jetzt, wie es kommt."

Alle Paarungen im Überblick:

Rhein-Neckar Löwen - SC DHfK Leipzig

Füchse Berlin - SC Magdeburg

TSV Hannover-Burgdorf - Frisch Auf Göppingen

HSG Wetzlar - TVB Stuttgart