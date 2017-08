Neuer Kapitän beim SC DHfK Leipzig: Vortmann löst Binder ab

Leipzig. Vortmann war zuvor wie auch Bastian Roscheck, Alen Milosevic, Niclas Pieczkowski und Andreas Rojewski vom Team in den Mannschaftsrat gewählt worden. Aus dieser Gruppe suchte sich Trainer André Haber seinen verlängerten Arm auf dem Spielfeld aus. "Ich freue mich über das in mich gesetzte Vertrauen und möchte die erfolgreiche, kollegiale Entwicklung innerhalb der Mannschaft in bewährter Form fortführen", sagte Vortmann.

Gute Nachrichten gibt es für Rückraumspieler Rojewski aus der medizinischen Abteilung. Nach seinem Bänder- und Kapselriss könnte er zum Punktspielstart am 27. August wieder im Kader stehen. Das ergab eine Untersuchung bei Mannschaftsarzt Pierre Hepp im Universitätsklinikum. Ein Einsatz am Pokalwochenende am 19. und 20. August komme dagegen zu früh.

Der ehemalige DHfK-Spieler Marvin Sommer hat derweil einen neuen Verein gefunden. Der Linksaußen schloss sich Viertligist HC Einheit Plauen mit seinem ehemaligen Potsdamer Trainer Rüdiger Bones an. Der 25-Jährige hatte in Leipzig keinen neuen Vertrag erhalten. Ein Angebot eines anderen Erst- oder Zweitligisten blieb ebenfalls aus.

Langfristig will Sommer, der neben dem Sport eine Ausbildung zum Tontechniker absolviert, noch einmal im Profibereich angreifen. "Meinen Plan habe ich offen kommuniziert. Sobald es ein Angebot aus der ersten oder zweiten Liga gibt, werde ich diesem nachkommen. Solange gebe ich aber in Plauen mein Bestes", so der Flügelflitzer.

Matthias Roth