Oberhof. Nach der gescheiterten Bewerbung für die Biathlon-Weltmeisterschaften 2020 will sich der Deutsche Skiverband mit Oberhof nun für die WM 2023 bewerben. «Wir gehen mit viel Power die Bewerbung für 2023 an. Es ist für uns sehr wichtig, Weltmeisterschaften zu bekommen, denn eine WM ist ein Schaufenster für die jeweilige Disziplin», sagte DSV-Präsident Franz Steinle am Samstag am Rande des Weltcups in Oberhof. Man gehe optimistisch in die neue Bewerbungsrunde und erhoffe sich von einer erfolgreichen Bewerbung einen weiteren Schub für den Biathlon-Sport in Deutschland.

Im September war der thüringische Wintersportort Oberhof mit seiner Bewerbung um die Titelkämpfe 2020 allerdings chancenlos gewesen. Die Delegierten entschieden sich für die Südtiroler Biathlon-Hochburg Antholz. Oberhof hatte 2004 zuletzt eine WM ausgerichtet.

Auf eine Bewerbung für die WM 2021 hatte der DSV aus finanziellen Gründen verzichtet, da Oberstdorf bereits die nordische Ski-WM 2021 veranstaltet. Die bislang letzte Biathlon-WM in Deutschland fand 2012 in Ruhpolding statt.

Den Zuschlag für die Welttitelkämpfe 2021 hatte das sibirische Tjumen erhalten. Ob es dabei bleibt, ist aber angesichts des russischen Dopingskandals inzwischen fraglich geworden.

Steinle hält zudem den Biathlon-Weltcup in Oberhof für unverzichtbar. «Oberhof ist ein herausragender Standort und gehört international zu den Big 4 oder Big 5. Ich glaube schon, dass Oberhof im Weltcup in Zukunft gesetzt sein muss und es sein wird», sagt Steinle. Es sei dringend notwendig, dass Deutschland mit Oberhof und Ruhpolding nach wie vor zwei Weltcups behält. «Dafür werden wir uns auch in Zukunft einsetzen.» Denn Deutschland gehöre nicht nur sportlich zu den Top-Nationen, sondern sei auch durch die vielen Sponsoren ein großer wirtschaftlicher Faktor. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Kritik an Oberhof. Auch bei einigen Athleten ist Oberhof umstritten.

LVZ