Leipzig. Nur ein halbes Jahr nach seiner Verpflichtung haben sich RB Leipzig und der Grieche Kyriakos Papadopoulos wieder voneinander getrennt. Der Verteidiger wechselt zum Bundesliga-Kontrahenten Hamburger SV. Am Montag wurde der Leihvertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst, wie der Verein mitteilte. Papadopoulos ist damit der erste Abgang der Leipziger in dieser Transferperiode und wahrscheinlich nicht der Letzte.

Der 24 Jahre alte Grieche wurde am Montag von HSV-Sportdirektor Jens Todt in der Hansestadt in Empfang genommen. Der Innenverteidiger absolvierte am Nachmittag die medizinische Untersuchung und unterzeichnete einen Vertrag bis zum Saisonende. Dem Vernehmen nach übernimmt der HSV den zwischen RB Leipzig und dem Papadopoulos-Club Bayer Leverkusen abgeschlossenen Leihvertrag. Kosten: Zwei Millionen Euro.

Papadopoulos kam bei den Leipzigern kaum zum Einsatz. Er absolvierte in den bisherigen 16 Bundesligapartien nur 27 Spielminuten. Der Innenverteidiger war im Sommer kurz vor Ende der Transferperiode verpflichtet worden, weil RB Verletzungssorgen in der Defensive plagten.

Doch der 24-Jährige kam nie so Recht beim Aufsteiger an. „Es war für ihn eine ganz bittere Hinrunde. Immer dann, wenn er gesund war, haben wir in Serie Spiele gewonnen beziehungsweise keine Tore kassiert. Immer dann, wenn wir ihn gebraucht hätten, war er gerade verletzt. Es war wirklich wie verhext“, fasste Sportdirektor Ralf Rangnick die Situation im Trainingslager in Portugal zusammen.

Anne Grimm