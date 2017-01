Reitsportevent in Leipzig

Da waren die Mecklenburgerin Bärbel Pittak und ihre Familie mächtig überrascht: Als sie am Freitagmorgen an der Neuen Messe in Leipzig ankommen, um die "Partner Pferd" zu besuchen, werden sie plötzlich mit einem großen Blumenstraß empfangen. Der Grund: Pittak ist die millionste Besucherin.