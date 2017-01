Leipzig. Tagelange wurde noch an Details gefeilt, jetzt ist klar: RB Leipzig hat das Tauziehen um Dayot Upamecano gewonnen. Der Abwehrspieler wechselt von RB Salzburg in die deutsche Bundesliga und erhält einen Vertrag bis 2021.

Um den Franzosen mit Wurzeln in Guinea-Bissau hatten sich auch europäische Topvereine wie Juventus Turin bemüht. Das Rennen machte aber RB-Sportdirektor Ralf Rangnick. Er war während des Trainingslagers der Leipziger in Portugal vergangene Woche nach Paris geflogen und hatte mit Upamecanos Berater die Eckdaten klar gemacht. Am Ende musste noch einige wenige Details geklärt werden.

Der 1,85 Meter große Verteidiger war vor zwei Jahren vom FC Valenciennes nach Salzburg gewechselt. Vor allem bei der U-17-Europameisterschaft hatte der Spieler damals für Aufsehen gesorgt und die Scouts von Teams wie Manchester City, dem FC Bayern München oder eben Juventus Turin in Verzücken gesetzt.

„Dayot Upamecano hat bei Red Bull Salzburg in den vergangenen eineinhalb Jahren eine großartige Entwicklung genommen und mit starken nationalen und internationalen Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Er ist ein Spieler, der durch sein Alter, sein Potenzial und seine Spielweise hervorragend zu unserem Verein und unserer Philosophie passt", so Rangnick.

Upamecano könnte schon am kommenden Sonntag beim Test gegen die Glasgow Rangers erstmals für Leipzig spielen. Er bekommt der Trikot mit der Nummer 17.

gs/mro