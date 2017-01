Hamburg. Die Gegner waren allesamt schwer, nun steht fest: Der SC DHfK Leipzig spielt im ersten Halbfinale des DHB-Pokals gegen den THW Kiel. Das ergab die Auslosung am Freitag in Hamburg. Die zweite Partie um den Einzug ins Endspiel bestreiten die Rhein-Neckar-Löwen und die SG Flensburg-Handewitt. Als Losfee stand die Leipziger Rekordnationalspielerin Grit Jurack am Topf. Sie wünschte sich im Vorfeld einen Sieg für Leipzig und den Pokaltriumph für Flensburg. Es seien die Starter ihrer alten und ihrer neuen Heimat. Dieser Wunsch lässt sich nun zumindest theoretisch erfüllen.

Für DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther ist allein die Teilnahme bei der Endrunde schon ein Riesenerfolg. Er fährt seit acht Jahren mit einer handvoll Sponsoren zum Final Four. „Irgendwann wollten wir auch einmal dabei sein, jetzt geht ein Traum in Erfüllung", so Günther.

Für DHfK-Torhüter Jens Vortmann war der Gegner egal. Schließlich belegen die in Frage kommenden Mannschaften die ersten drei Plätze in der Bundesliga. „Das Final Four ist eine Riesensache für uns. Ich habe es auch schon mit anderen Mannschaften probiert, die Teilnahme aber nie geschafft“, so der Keeper.

THW-Spieler Christian Sprenger ist dagegen schon ein alter Pokal-Hase. Vier Endrundenturniere hat er schon miterlebt. Auch wenn der THW den vermeintlich leichtesten Gegner zugelost bekommen hat, unterschätzt Sprenger den SC DHfK nicht. „Wir haben Respekt, Leipzig hat uns in Kiel Schwierigkeiten bereitet“, sagte er. Auch Jörn-Uwe Lommel, der Co-Trainer der Kieler, gab sich bescheiden. „Man muss Leipzig super seriös ernst nehmen. An guten Tagen können sie jede Mannschaft schlagen“, so der Coach.

Das Final Four wird am 8. und 9. April in der Hansestadt ausgetragen. Am ersten Tag spielen zuerst die Leipziger gegen Kiel. Am Sonntag wird dann das Finale ausgetragen. Mit einem Sieg könnte sich der SC DHfK bereits für den Europacup qualifizieren, wenn der Finalgegner in der kommenden Saison in der Champions League startet.

Sonnabend, 8. April 2017

14:30 Uhr: SC DHfK Leipzig vs. THW Kiel

17:30 Uhr: Rhein-Neckar Löwen vs. SG Flensburg-Handewitt

Sonntag, 9. April 2017

11:45 Uhr: Finale um die Deutsche Amateur-Pokalmeisterschaft

14:30 Uhr: Finale um den DHB-Pokal 2016/17

