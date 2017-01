Lagos. RB Leipzig verkürzt seinen Aufenthalt an der sonnigen Algarve-Küste um einen Tag. Bereits am Mittwoch tritt der Bundesliga-Aufsteiger per Chartermaschine den Heimweg an. Am Donnerstag gab es nach LVZ-Informationen keinen Direktflug nach Deutschland. Um die Reisestrapazen zu minimieren, fliegt das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl nun am Mittwoch nach dem zweiten Testspiel gegen den portugiesischen Drittligisten SC Farense zurück nach Leipzig und hat damit einen Tag mehr Zeit zur Regeneration.

„Wir werden dann, nachdem wir am Mittwoch heim fliegen, am Donnerstag einen Tag frei haben. Am Freitag und Samstag wird das Training so ausgerichtet sein, dass man Rücksicht nimmt, auf das Spiel und die Frische“, sagte RB-Sportdirektor Ralf Rangnick.

Am Sonntag bestreitet der Bundesliga-Zweite seine Generalprobe gegen die Glasgow Rangers in der heimischen Red-Bull-Arena. Bereits im Sommer hatte RB Leipzig sein Trainingslager im bayrischen Grassau um einen Tag verkürzt.

