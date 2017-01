Lagos. Vorbereitungscamps sind für Fußballer irgendwie jedes Jahr ähnlich. Deshalb sagte RB Leipzigs Abwehrchef Willi Orban schon am zweiten Tag im portugiesischen Lagos: „Ich hoffe in diesem Trainingslager passiert mal was außergewöhnliches, was man dann erzählen kann.“ Anekdoten, die hängen bleiben. Oder den Teamgeist beschwören.

Auch am zweiten Tag in Portugal kommen die RB-Leipzig-Profis schon ordentlich ins Schwitzen. Seit Mittwoch machen sich die Spieler von Fußball-Bundesligist RB Leipzig im Trainingslager im portugiesischen Lagos fit. Zur Bildergalerie

Ein Höhepunkt fiel dem Innenverteidiger dann noch aus einem Camp mit seinem Ex-Club ein: „Wir hatten damals in Belek mit Kaiserslautern eine Bauchtänzerin, die hat uns überrascht. Sozusagen die Belohnung für gute Arbeit. Einer von uns durfte dann am Schluss den Part übernehmen und hat sich ein bisschen zum Affen gemacht. Das war ganz lustig.“ Vielleicht ein versteckter Hinweis an Ralph Hasenhüttl, für eine extra Motivationsspritze?



Die scheint der Bundesligazweite derzeit allerdings gar nicht nötig zu haben. Bei seiner ersten Einheit am Donnerstag unter praller Sonne jagten die Roten Bullen unermüdlich den Ball. Das Herzstück ihres Spiels, das Pressing, stand in unterschiedlichen Formen auf dem Trainingsplan. „Da brennen nach einigen Sekunden schon die Oberschenkel. Aber das gibt dir auch die Kraft, die du dann später brauchst“, erklärte Orban.

Noch mehr Dominanz

Erfreuliche Nachricht: Bis auf Lukas Klostermann, Naby Keita und Terrence Boyd konnten alle Spieler vor der idyllischen Urlaubskulisse mit Palmen Vollgas geben. Obwohl Coach Hasenhüttl persönlich immer wieder die Löcher im Rasen stopfte, die seine Fußballer hinterließen, scheinen die Bedingungen um einiges besser zu sein als vor einem Jahr in der Türkei. „Die Plätze sind sehr gut. Ein bisschen tiefer als in Belek. Aber definitiv muskel- und gelenkschonender, als es dort der Fall war“, sagte Orban.



In den kommenden Tagen sollen für eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte nach Meinung des Innenverteidigers vor allem folgende Dinge verbessert werden: „Im Team wollen wir noch mehr Dominanz gegenüber dem Gegner schaffen. Ich denke, dass wieder neue Herausforderungen auf uns zu kommen. Die Gegner werden anders gegen uns spielen. Da müssen wir kreativ sein.“ Über Verstärkung in der Viererkette, wie Hasenhüttl es zum Auftakt angekündigt hatte, würde sich der 24-Jährige freuen: „Auf jeder Position tun uns ein Spieler gut, der Qualität hat und uns verstärkt. Davon profitiert jeder einzelne und auch die Mannschaft.“

Noch muss der Kameramann auf einem Dach stehen, um die Profis einzufangen. Ab Freitag soll er eine Aussichtsplattform bekommen. Quelle: agri



Nach einem Spaziergang am Meer durften sich die Fußballer des Rekordaufsteigers am Nachmittag bei Kraftübungen unter freiem Himmel „austoben“. Auch wenn am Donnerstagabend wohl keine Bauchtänzerin im RB-Hotel auftaucht, wird es für Orban eine erholsame Nacht. Sein Zimmernachbar und Torhüter Marius Müller neigt nämlich nicht zum Schnarchen. „Letzte Nacht haben wir beide durchgeschlafen.“



Anne Grimm