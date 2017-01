Leipzig. Das ausgegebene Ziel nach dem Aufstieg war eine sorgenfreie Saison. „Ich kann jetzt schon sagen, dass es eine ist“, meint Trainer Ralph Hasenhüttl nach der Hälfte der Spielzeit. Kein Wunder: Sein Team jagt auf Rang zwei den Rekordmeister Bayern München. 39 Punkte stehen nach Abschluss der Hinrunde auf dem eigenen Konto, ein Schnitt von 2,3 Zählern pro Spiel. Mit dem 3:0-Erfolg gegen Frankfurt am Samstagabend (LINK) gelang den Leipzigern der höchste Bundesliga-Heimsieg. Die LVZ zieht eine Bilanz nach dem ersten halben Jahr im Oberhaus.

Rekorde: RB Leipzig mausert sich zum besten Aufsteiger der Bundesliga-Geschichte. Mit 39 Punkten und einem Torverhältnis von 34:15 toppt das Hasenhüttl-Team den 1. FC Kaiserslautern. Die Roten Teufel hatten zwar in ihrer Meistersaison 1997/1998 genauso viele Punkte, aber ein schlechteres Torverhältnis. Ein neuer Aufsteigerrekord zu diesem Zeitpunkt: Die Roten Bullen kassierten an den ersten 17 Spieltagen nur 15 Gegentreffer.

Stars der Hinrunde: Timo Werner ist mit zehn Treffern der unangefochtene Toptorschütze des Teams und gehört auch in der Liga aktuell zu den besten vier Torjägern. Emil Forsberg führt als bester Vorlagengeber sogar die Bundesligarangliste an – neun Treffer bereitete er schon vor und erzielte selbst fünf Tore. Naby Keita wurde vom „Kicker“ zum besten defensiven Mittelfeldspieler gewählt – doch auch in der Offensive sind seine Qualitäten laut Hasenhüttl „unersetzbar“.

Selbstbewusstsein: Mit der Serie von 13 Partien ohne Niederlage hat sich das jüngste Team der Liga ein unerschütterliches Selbstvertrauen für den Rest der Saison geholt. „Davon leben wir im Moment. Und es zeichnet uns aus, dass wir immer dran bleiben wollen“, sagt Yussuf Poulsen.

Verletzungspech: In der Abwehr waren die Leipziger vom Verletzungspech verfolgt. Kreuzbandriss bei Lukas Klostermann, Verletzung am Sprunggelenk bei Marvin Compper, Meniskusprobleme bei Bernardo und Knie-OP von Kyriakos Papadopoulos. Doch RB hat die Ausfälle auf beeindruckende Art und Weise kompensiert – ob mit Stefan Ilsanker als Innenverteidiger oder auch Dominik Kaiser als Rechtsverteidiger. Durch die Verpflichtung von Salzburgs Dayot Upamecano haben die Leipziger in der Rückrunde wieder eine Option mehr in der Defensive.

Aufreger: Timo Werners Schwalbe gegen Schalke sorgt Tage, wenn nicht sogar Wochen für Gesprächsstoff. Auch deshalb, weil die Verantwortlichen im Verein die Aktion durch unterschiedliche Aussagen in der Öffentlichkeit immer wieder anders bewerten. Positive Schlagzeilen gibt es kurz vor Weihnachten: RB Leipzig bleibt im Leipziger Innenstadtstadion und kauft die Red Bull Arena von Besitzer Michael Kölmel.

Angriff: Das Offensivspektakel funktioniert auch in der Bundesliga. Mit 34 Toren stellt RB den drittbesten Angriff, nur Bayern und Dortmund haben bisher mehr Treffer erzielt. Auffällig: Das Hasenhüttl-Team drängt auf eine schnelle Führung: Sieben Tore schoss RB schon innerhalb der ersten sechs Minuten.

Heimstärke: Zu Hause ist RB weiter ungeschlagen und holt 22 der 24 möglichen Punkte – sieben Siege und ein 1:1 gegen Mönchengladbach.

Lernbereitschaft: „Wir haben gegen viele Mannschaften verschiedene Herangehensweisen wählen müssen“, sagt Hasenhüttl. In seinen Augen hat das auch dazu geführt, dass sein Team sehr schnell gelernt hat. „Bis auf das Spiel gegen die Bayern haben wir in jedem Spiel die Chance gehabt, zu gewinnen“, meint der RB-Coach.

Zuschauer: In den bisherigen acht Heimspielen waren die Ränge bis auf die Partie gegen den FC Augsburg immer mit 42.558 Zuschauern ausverkauft. Der Stadionausbau in den kommenden Jahren ist nötig. Insgesamt sahen 333.627 Fans die Spiele in der Hinrunde im Leipziger Stadion.

Ausblick: Die Rückrunde kann kaum noch erfolgreicher werden. Das Gute: Mit 39 Punkten ist der Klassenerhalt bereits nach der Hälfte der Saison gesichert. Noch besser: Es wird mit 14 Zählern Vorsprung auf Rang sieben (Stand vor dem Sonntagsspiel) ganz schwer für die Konkurrenz, RB Leipzig noch von einem internationalen Startplatz zu verdrängen.

Von Anne Grimm