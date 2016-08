Leipzig. Der "Mann des Tages" war der eingewechselte Felix Beiersdorf. Der 18-Jährige erzielte beim 1:0 (0:0)-Sieg von RB Leipzig II gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf am Sonntag in der 71. Minute den einzigen Treffer. Mit dem dritten Saisonsieg im fünften Match gehören die RB-Buben nun zur Verfolgergruppe von Spitzenreiter Carl Zeiss Jena.

Vor 205 Zuschauern im Markranstädter Stadion am Bad begann der Gastgeber trotz der hohen Temperaturen mit flottem Tempo. Die erste Chance hatte Timo Mauer, er scheiterte aber mit seinem Kopfball an Hüter Franco Flückiger (18.). Nach einer Trinkpause prüfte Federico Palacios mit einem Distanzschuss den Keeper. Nach einer reichlichen halben Stunde beinahe die Gäste-Führung: Ronald Wolf lupfte die Kugel an die Latte. Im Gegenzug verfehlte Federico Palacios. RB-Hüter Benjamin Bellot parierte einen Freistoß (35.)

Auch im zweiten Abschnitt bestimmt RB das Geschehen. Ein Knaller von Alexander Siebeck (58.) verfehlte das Ziel. In der 67. Minute durfte Beiersdorf für Vitaly Janelt aufs Feld, drei Minuten später verhinderte zunächst Bellot den Rückstand, kurz darauf netzte der Joker ein. Federico Palacios legte nach einer Flanke mit dem Kopf ab, Beiersdorf schob ein.

Im Endspurt der Gäste rettet erneute Bellot. Er wehrt einen Schuss von Felix Schulz grandios ab (83.).

ToTei