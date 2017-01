Lagos. Der 20-jährige Verteidiger sitzt entspannt auf einem Sofa der Terrasse des Fünf-Sterne-Hotels in Lagos und lässt sich die Sonne ins Gesicht scheinen. Die schattigen Zeiten nach seiner schweren Verletzung im September sind vorbei. Während des Trainingslagers in Portugal ist ihm der nächste Schritt zum Comeback gelungen, obwohl an seinem Knie noch immer die Spuren der Kreuzband-OP vor mehr als drei Monaten zu erkennen sind.

LVZ: Man hat Sie hier in Lagos ab und zu mit dem Ball auf dem Platz gesehen. Wie gut tut das?

Lukas Klostermann: Sehr gut. Einmal für den Kopf und auf der anderen Seite freut es mich, dass es körperlich wieder ohne Probleme und deutlich voran geht. Das ist der nächste Schritt.

Das letzte Jahr war bei Ihnen zunächst traumhaft. Aufstieg in die Bundesliga als Stammspieler, Olympia-Silber in Rio. Dann kam der Kreuzbandriss dazwischen. Ärgert Sie das noch mehr, weil Sie gerade so einen Lauf hatten?

Ich hätte mich genauso geärgert, wenn ich diese Erfolge davor nicht gehabt hätte. Natürlich ist solch eine Verletzung bitter und es war nach dem man das dann realisiert hat, auch nicht immer so einfach. Aber ich habe viel Unterstützung und Zuspruch bekommen Inzwischen blicke ich schon lange nicht mehr zurück, sondern sehe das Ziel vor Augen.

Nach diesem erfolgreichen Olympia-Turnier waren Sie auch für die A-Nationalmannschaft im Gespräch. In wie fern gab es da einen Kontakt zwischen Ihnen und den DFB-Verantwortlichen?

Zwischen mir und den Verantwortlichen gab es keinen Kontakt. Aber solche Gerüchte entstehen ja auch, weil da meist ein bisschen was dran ist. Von daher ist das für mich nochmal ein zusätzlicher Motivationsschub, sich dann irgendwann mal so weit vorzukämpfen, dass man das erreichen kann.

Haben Sie vor diesem Kreuzbandriss schon mal so eine schwere Verletzung gehabt?

Nein, gar nicht. Diese Verletzung reicht aber auch.

Was hat Ihnen in den letzten Monaten Halt gegeben?

Es sind mehrere Faktoren. Vor allem meine Familie, Freunde, Freundin. Aber auch der Verein. Es haben alle dazu beigetragen, dass mir die Zeit nicht allzu lang und beschwerlich bis jetzt vorkommt.

Können Sie im Zeitraffer beschreiben, wie die letzten vier Monate nach der Verletzung abgelaufen sind?

Eine Woche nach der Diagnose hatte ich die OP. Dann durfte ich fast drei Wochen gar nichts machen und bin auf Krücken gelaufen. Anschließend war ich in Leipzig zur Behandlung. Mitte bis Ende November war ich zur Reha in Donaustauf. Das tat ganz gut, nochmal einen Tapetenwechsel dazwischen zu haben.

Mittendrin kam dann im Oktober die Vertragsverlängerung bis 2021…

Zu dem Zeitpunkt war es ein schönes Zeichen vom Verein, dass sie in der schwierigen Phase zu mir stehen und mir zutrauen, dass ich das überwinde und mindestens genauso stark irgendwann wieder auf dem Platz stehe.

Was wird bis zu Ihrem Comeback in den nächsten Wochen noch auf Sie zukommen?

Irgendwann wird es intensiver, schneller und es kommen Richtungswechsel dazu. Dann wird noch der Gegnerkontakt kommen, so dass man dann auf Dinge und Situationen reagieren muss, die man sonst nicht so voraussehen kann. Das ist der letzte Schritt.

Ralf Rangnick hat von einer Rückkehr im März gesprochen. Ist das realistisch oder sind Sie noch ehrgeiziger?



Die Tücke beim Kreuzbandriss ist ja eigentlich, je eher man wieder anfängt, desto höher ist das Risiko, dass man noch ein bisschen länger Probleme hat. Bei mir wurde im Oberschenkel etwas weggenommen und dann ans Knie gespannt. Die Sehne hat an der vorherigen Stelle eine ganz andere Funktion als an der jetzigen, deswegen dauert der Umwandlungsprozess sehr lange. Wenn ich der Mannschaft beim Spielen zuschauen kann, kribbelt es aber natürlich schon extrem.

Wie schwierig war das, immer nur Zuschauer sein zu dürfen?

Es waren jetzt nicht die ersten Spiele, die ich von außen gesehen habe. In meiner Anfangszeit bei RB hatte ich auch nicht so viele Einsätze bei den Profis. Aber es ist natürlich kein schönes Gefühl, sich das Woche für Woche anschauen zu müssen. Auf der anderen Seite zeigt es einem auch, auf was man sich wieder freuen kann.

Sie waren nicht immer Fußballer, geschweige denn Verteidiger…

Nein, ganz am Anfang Torhüter. Ich habe Leichtathletik und Fußball lange parallel gemacht. Bis ich zwölf Jahre alt war. Das kam dadurch, dass meine Eltern früher Leichtathleten und dann auch Trainer waren. Da war ich als kleiner Jung schon immer mit auf dem Sportplatz. Irgendwann musste ich mich entscheiden, als es dann in den Bereich des Leistungssports ging. Aber mir hat Fußball einfach mehr Spaß gemacht und damit war es dann entschieden.

Wie weit sind Sie eigentlich mit Ihrem Fernstudium in Wirtschaftswissenschaften?

Das mache ich noch, an der Fernuni Hagen. Ich bin im vierten Semester, habe aber im ersten und dritten Semester die Klausuren verpasst, wegen Olympia und Ligaspielen. Es ist schon ein bisschen ärgerlich, wenn man das Semester lernt und an dem Tag der Prüfung nicht dabei sein kann.

Haben Sie mit dem Studiengang ein bestimmtes Ziel im Hinterkopf?

Nein. Ich studiere das, weil es mich thematisch interessiert und ich neben dem Fußball noch etwas mit dem Kopf machen will.

Ist trotzdem ein bisschen der Sicherheitsgedanke dabei, weil eine Karriere als Fußballer auch schneller vorbei sein kann, als einem lieb ist?

Ich habe ja jetzt leider selbst erlebt, dass es relativ schnell gehen kann, dass man für einen längeren Zeitraum ausfällt oder wenn es mal ganz blöd läuft vielleicht sogar sagen muss, es geht gar nicht mehr.

Interview: Anne Grimm