Leipzig. Beide Seiten geben sich extrem zugeknöpft. Sowohl der SC DHfK Leipzig als auch der Deutsche Handballbund (DHB) wollen sich zur Frage des neuen Bundestrainers derzeit nicht äußern. Dabei ist bereits die Debatte um die Nachfolge von Christian Prokop in Leipzig längst im vollen Gange.

Michael Biegler soll den SC DHfK am 1. Juli übernehmen. Das berichtet die Sport-Bild in ihrer Ausgabe vom Mittwoch. Eine Bestätigung der Personalie steht noch aus. DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther wiederholte auch am Dienstag gebetsmühlenartig seine Aussagen aus den vergangenen Tagen und Wochen. „Wir haben uns alle geeinigt, keine Wasserstandsmeldungen abzugeben. Es gibt keinen neuen Stand“, sagte er. Und auch DHB-Präsident Andreas Michelmann will sich nicht mehr äußern. „Ich gebe dazu keinen Kommentar ab“, sagte er und verwies auf offizielle Mitteilungen, „wenn die Dinge unter Dach und Fach“ seien.

Nach LVZ-Informationen liegen die Transfer-Vorstellungen des Leipziger Bundesligisten beim DHB. „Der SC DHfK wird Christian Prokop nicht die Zukunft verbauen“, sagte Aufsichtsratsmitglied Stefan Kretzschmar der Sport-Bild. Ganz offensichtlich geht es nur noch um die Ablösemodalitäten. Stand jetzt: Prokop übernimmt die Nationalmannschaft bis zum Ende der Bundesligasaison in einer Doppelfunktion und wechselt am 1. Juli dann komplett zum DHB. Verkündet werden könnte diese Lösung am 3. Februar beim All Star Game in der Arena. Dann betreut Prokop die Weltauswahl der Bundesliga und Dagur Sigurdsson letztmalig die Nationalmannschaft.

Gehen lässt der SC DHfK seinen Übungsleiter nur, wenn ein gleichwertiger Ersatz im Sommer die Mannschaft übernehmen kann. „Wir sind nicht der SC Suizid“, hat Kretzschmar zu Beginn der Personaldiskussion formuliert.

Biegler erster Kandidat

Ein Name wird bereits seit dem Jahresende ganz hoch gehandelt: Michael Biegler. Auch beim LVZ-Kandidatenranking stand der 55-Jährige vor zwei Wochen an erster Stelle, noch vor Runar Sigtryggsson und einer internen Lösung mit André Haber.

SC DHfK und Biegler, das hat schon einmal gepasst. Vor knapp vier Jahren rettete er die Leipziger mit einem Blitzengagement vor dem Abstieg aus der 2. Bundesliga. Eingefädelt hatte den Deal Stefan Kretzschmar. Beide kennen sich seit Anfang der 1990er Jahre. Damals formte Biegler den Nationalspieler in Gummersbach zum gestandenen Bundesligaprofi. In Magdeburg holte Kretzschmar 2008 als Sportdirektor seinen Ex-Trainer zum SCM. Nun könnte eine weitere Zusammenarbeit folgen.

Problem Frauen-WM

Perfekt ist aber noch nichts. Das liegt vor allem an Bieglers derzeitiger Verpflichtung als Trainer der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Der Vertrag läuft noch bis zum Jahresende mit der Weltmeisterschaft im Dezember im eigenen Land. Biegler soll den Aufschwung der „Ladies“ mit einem Sahnehäubchen krönen – einer WM-Medaille. Das Problem: Turniervorbereitung und die Hinrunde in der Bundesliga mit dem SC DHfK müsste er zeitgleich stemmen. Nach LVZ-Informationen ist der DHB von dieser Konstellation wenig angetan.

Zumindest seine in Großwallstadt mit Tochter Jule wohnende Lebensgefährtin Katja dürfte nichts gegen eine neue Aufgabe in Leipzig haben. Sie ist ein großer Fan der Arztserie „In aller Freundschaft“. Biegler sammelte 2013 bei seiner Kurzverpflichtung beim SC DHfK für sie eifrig Autogrammkarten der Darsteller.

Von Matthias Roth