SC DHfK Leipzig bezwingt Team aus der Champions League

Leipzig. Der SC DHfK Leipzig hat sein zweites Spiel beim Heide-Cup in Schneverdingen gewonnen. Am Sonnabend besiegte die Mannschaft von Trainer André Haber die Kadetten Schaffhausen mit 33:30 (15:14). Allerdings reichte der Erfolg nicht, um am Champions-League-Teilnehmer in der Tabelle vorbeiziehen. Die Schweizer weisen derzeit ein um zwei Treffer besseres Torverhältnis auf.

„Wir haben im Angriff eine starke Leistung gezeigt, in der Abwehr hatten wir mit Kreisläufer Johan Koch unsere Probleme“, sagte DHfK-Manager Karsten Günther. Der Däne erzielte sechs Treffer.

Die Leipziger Handballer dominierten vor allem in der zweiten Halbzeit die Partie und sahen beim 27:22 in der 45. Minute schon wie der sichere Sieger aus. Zwei Minuten vor dem Schluss, kämpfte sich Schaffhausen aber noch einmal auf 32:30 heran.

Überragender Spieler beim SC DHfK war Philipp Weber mit acht Treffern und einer Wurfquote von 80 Prozent. Wieder mitwirken konnte auch Franz Semper. Der Rückraumspieler hatte sich am Freitag beim Auftaktspiel gegen Montpellier eine Prellung zugezogen und war schon in der ersten Halbzeit vom Parkett gehumpelt. „Wir haben gute Physiotherapeuten, heute ging es bei Franz wieder“, so Günther.

Der Sieg war nicht nur ein weiterer Erfolg für die Mannschaft in der Vorbereitung auf die neue Saison, sondern auch ein Geschenk für Co-Trainer Matthias Albrecht. Er feiert in Schneverdingen seinen 34. Geburtstag.

Die Leipziger spielen morgen voraussichtlich um den dritten Platz. Der Gegner hängt vom Ausgang der weiteren Spiele am Sonnabend ab.

mro