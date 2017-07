SC DHfK Leipzig gewinnt Sachsen-Cup 2017

Leipzig. Die Handballer vom SC DHfK Leipzig haben am Sonnabend das Sachsencup-Turnier in Altenburg souverän gewonnen. Im letzten Spiel schlugen sie den Zweitligisten EHV Aue mit 27:19 und gewannen damit alle drei Partien des Tages.

Die Grün-Weißen, die sich derzeit auf ihre dritte Saison in der ersten Handball-Bundesliga vorbereiten, wurden ihrer Favoritenrolle vom ersten Spiel an gerecht. Gegen die Zweitliga-Aufsteiger vom HC Elbflorenz aus Dresen gewannen sie 21:13. Danach schlugen sie Gastgeber Aufbau Altenburg noch deutlicher mit 19:5, wobei Lucas Krzikalla den Siegtreffer per Kempa-Trick in die Maschen bugsierte.

chg