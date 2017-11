SC DHfK Leipzig gewinnt gegen Melsungen – Weber schwer verletzt

Leipzig. Was für ein Handball-Nachmittag! Der SC DHfK Leipzig hat am Sonntag die MT Melsungen sprichwörtlich niedergekämpft. Die Grün-Weißen setzten sich nach intensiven 60 Minuten 30:27 (13:13) durch. Die 4180 Zuschauer in der proppevollen Arena Leipzig sahen einen engen und teilweise hitzigen Schlagabtausch, in dessen Verlauf sich keiner der Kontrahenten frühzeitig entscheidend absetzen konnte. Statt dessen hieß es für die Fans bis zum Schluss: Zittern, anfeuern, bangen.

Das Spiel der Hausherren erhielt früh einen Dämpfer personeller Art. Philipp Müller checkte in der sechsten Minute Namensvetter Philipp Weber um. Der wurde zunächst minutenlang behandelt, verließ dann gestütz auf Teamarzt Dr. René Toussaint auf einem Bein hüpfend die Halle Richtung Krankenhaus. Verdacht auf Mittelfußbruch.

DHfK-Teamarzt Dr. Pierre Hepp stützt den verletzten Philipp Weber. Quelle: Christian Modla

Bundestrainer Christian Prokop, der als Zuschauer in der Arena dabei war, dürfte die Szene mit Unbehagen beobachtet haben. Webers Fehlen machte sich direkt bemerkbar. Seine Teamkameraden hatten Mühe, sich auf das aggressive Spiel der MT einzustellen. Die Roth-Sieben verteidigte offensiv 5-1, rückte früh raus. In der 11. Minute hieß es 4:7.

Weckruf für Leipzig

Etwa zu dieser Zeit hatte Weber die Mannschaftsbank verlassen. Und das schien für die Leipziger eine Art Weckruf sein. Für das erste Ausrufezeichen sorgte Keeper Milos Putera, der erst einen Siebenmeter gegen Tobias Reichmann hielt und im Anschluss zwei weitere Melsunger Versuche vereitelte. "Milos, Milos", tönte es von den Rängen. Der SC DHfK nutzte diese Vorlage und arbeitete sich heran. Yves Kunkel machte nach einer Viertelstunde einen Strafwurf rein – 8:7, die erste Führung für die Hausherren. In der Folge entwickelte sich ein intensivens Spiel. Gästecoach Michael Roth wirkte nach dem starken Beginn seiner Jungs unzufrieden, forderte in der Auszeit, die MT solle sich doch an den Matchplan halten und alles zu 100 Prozent machen. Zur Pause stand es dennoch "lediglich" 13:13 – ein leistungsgerechtes Zwischenergebnis.

Der SC DHfK kam besser aus der Pause, setzte zwei schnelle Treffer, fasste aber dann nicht nach. Der Zwei-Tore-Vorsprung war so zügig wieder egalisiert, und es blieb beim engen umkämpften Spiel. Die Melsunger griffen robust zu. Leipzig hielt mit geordneter Defensivarbeit dagegen. Sowohl Putera als auch sein Gegenüber Johan Sjöstrand im Kasten konnten immer wieder Achtungszeichen setzen und hielten ihre Mannschaften in der Partie.

Sjöstrand in Hochform

In der 50. Minute gelang Lucas Krzikalla per Tempogegenstoß das 23:20 ins leere Tor – Roth hatte in Unterzahl einen zusätzlichen Feldspieler gebracht. Es war die erste Drei-Tore-Führung der Hausherren in der Partie. Ein Ruhekissen war das mitnichten. Den Sjöstrand lief nun zur Hochform auf und Melsungen versuchte mit wütenden Angriffen und einer erneut immer offensiver werdenden Deckung eine weitere Niederlage gegen Leipzig (im Pokal-Achtelfinale waren sie gegen den SC DHfK ausgeschieden) zu verhindern. Doch die Hausherren ließen sich davon nicht nervös machen, behielten die Nerven und die zwei Punkte.

Antje Henselin-Rudolph

Leipzig: Vortmann; Putera; Semper; Rojewski; Jurdzs; Krzikalla; Binder; Janke; Pieczkowski; Kunkel; Roscheck; Weber; Rivesjoe; Strosack; Meschke; Milosevic.

Melsungen: Sjöstrand; Simic; Kühn; Golla; Reichmann; Mikkelsen; Danner; Ph. Müller; Schneider; Allendorf; Jaanimaa; M. Müller; Haenen.

Zuschauer: 4180