SC DHfK Leipzig meistert erste Runde des DHB-Pokals

Leipzig. Die Erstligahandballer vom SC DHfK Leipzig haben am Wochenende die erste Runde des DHB-Pokals gemeistert. Am Sonntag schlugen die Grün-Weißen den ASV Hamm-Westfalen im Finale des Firstfour-Turniers deutlich mit 37:24 (20:13). Damit startet das Team unter seinem neuen Cheftrainer André Haber mit einem Erfolg in die neue Pflichtspielsaison.

Bereits am Sonnabend besiegte der SC DHfK den Zweitligaaufsteiger VfL Eintracht Hagen mit 29:27 (13:13). Hagen zeigte sich dabei allerdings als gefährlicher Gegner und war den Leipziger zu Beginn der zweiten Halbzeit auf drei Treffer Vorsprung davongezogen. Noch kurz vor der Schlusssirene sah es nach einer Überraschung aus, doch die Leipziger konnten am Ende die Oberhand behalten.

Kommendes Wochenende steht das erste Punktspiel in der Bundesliga an. Gegner ist dann GWD Minden.

chg