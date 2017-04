Leipzig. Die monatelangen Verhandlungen haben ein Ende gefunden. Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig präsentiert am Dienstag bei einem Pressetermin im BMW-Werk seine Trainerlösung für die kommende Saison. Offiziell will sich der Verein über die Personalien noch nicht äußern. Was aber die LVZ und andere Medien bereits seit mehreren Wochen vermutet haben, wird nun wohl auch bestätigt.

Co-Trainer André Haber übernimmt die Mannschaft im Sommer und wird sie bis zum Jahresende betreuen. Am 1. Januar 2018 übernimmt dann Michael Biegler den Erstligisten. Das ist der Hintergrund: Weil der aktuelle Coach Christian Prokop neuer Bundestrainer wird, musste seine Stelle neu besetzt werden. Biegler steht allerdings noch als Frauen-Bundestrainer bis zum Jahresende unter Vertrag. Weil die Weltmeisterschaft im Dezember im eigenen Land ausgespielt wird, will der Deutsche Handballbund (DHB) nichts riskieren und gibt Biegler nicht für eine Doppelfunktion in Leipzig und bei der Nationalmannschaft frei.

Darüber hatte der SC DHfK im Januar im Zusammenhang mit dem Prokop-Abgang verhandelt. Hätten die Leipzig auf ein frühzeitiges Engagement von Biegler bestanden, dann wäre der Prokop-Wechsel in letzter Sekunde noch gescheitert.

Die DHfK-Trainer seit 2007 2007-2008: Karsten Günther 2008-2009: Wolfgang Pötzsch 2009-2010: Sven Strübin 2010-2013: Uwe Jungandreas 2013-2013: Michael Biegler 2013-2013: André Haber 2013-2017: Christian Prokop

Das Team traut sowohl Haber als auch Biegler den Job beim SC DHfK zu. „Ich kenne Beagle aus Hamburg, ein exzellenter Trainer und ein noch lieberer Mensch. Auch wenn das nach außen nicht den Anschein hat. Im Umgang mit der Mannschaft ist er sehr fair und kollegial und hat unglaublich viel Erfahrung. Das wäre auf jeden Fall eine super Verpflichtung, wenn es soweit käme. Gleichzeitig muss ich aber sagen, dass ich das André auch zu 100 Prozent zutraue. Er kennt das System, er hat mehrere Jahre im Nachwuchs hervorragende Arbeit geleistet, ist als Co-Trainer bei uns mit dabei, ist anerkannt“, sagte zuletzt Torhüter Jens Vortmann im großen LVZ-Interview.

Biegler-Kumpel und DHfK-Aufsichtsrat Stefan Kretzschmar hält ebenfalls große Stücke auf seinen ehemaligen Coach, damals in Gummersbach: „Er ist einer der innovativsten Trainer die ich kenne“, sagte er.

Vor der Trainerpräsentation muss noch einmal gespielt werden. Am Ostermontag ist Kretzsches alter Verein aus Gummersbach zu Gast (Arena, Anwurf 17.15 Uhr). Auch wenn die Bergischen zuletzt deutlich mit 20:34 bei den Rhein-Neckar-Löwen verloren, steht die Bundesliga in dieser Saison auch für gewaltige Überraschungen. Am Karsonnabend besiegte Abstiegskandidat TBV Lemgo den Pokalsieger aus Kiel mit 34:30. Der SC DHfK ist gewarnt und erwartet mindestens 4.000 Fans. Restkarten gibt’s noch an der Tageskasse.

Matthias Roth