SC DHfK Leipzig startet in heiße Phase der Saisonvorbereitung

Leipzig. Etwas mehr als zwei Wochen vor Beginn der neuen Saison starten die Erstliga-Handballer vom SC DHfK Leipzig in die heiße Vorbereitungsphase. Ab Mittwoch arbeitet das Team im zweiten Trainingslager in Mittelhessen intensiv an Kondition und Technik.

Unter seinem Interimscoach André Haber nehmen die Grün-Weißen auch am Linden-Cup teil. Dabei stehen mit dem Bergischen HC (Mittwoch, 2.8.), dem TV Hüttenberg (Freitag, 4.8.) und HSG Wetzlar (Samstag, 5.8.) drei hochkarätige Testspielgegner auf dem Programm.

Sonderurlaub für Franz Semper

Rückraumspieler Franz Semper stößt erst am Donnerstagabend wieder zu seinem Team. Zusammen mit der U21-Nationalmannschaft nahm der 20-Jährige an der Junioren-Weltmeisterschaft in Algerien teil und belegte dort mit der Auswahl Platz vier. Für die neun kräftezehrenden WM-Spiele bekam er in dieser Woche einen kurzen Sonderurlaub.

Am 19. August beginnt die neue Spielzeit mit dem Auftakt zum DHB-Pokal.

chg