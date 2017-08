Leipzig. Noch ist die Saison nicht gestartet, doch der SC DHfK ist schon gut in Form: Am Samstagabend gewann die Mannschaft auch das dritte Spiel beim Linden-Cup und besiegt im Finale die HSG Wetzlar mit 35:29. Bereits zur Halbzeit führte das Team von Neu-Trainer André Haber mit 18:14. Nach der Pause gaben die Leipziger ihren Vorsprung nicht mehr her und gewannen souverän.

Zuvor hatten die Mannschaft beim Linden-Cup schon gegen den Bergischen HC und den TV Hüttenberg gewonnen.

luc