Mannheim. Der SC Magdeburg hat den Saisonstart in der Handball-Bundesliga der Männer verpatzt. Drei Tage nach dem verlorenen Supercup unterlag das Team von Trainer Bennet Wiegert am Samstag beim Meister Rhein Neckar Löwen überraschend deutlich mit 20:29 (14:7). Vor 7105 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena war Gudjon Valur Sigurdsson mit sechs Treffern erfolgreichster Torschütze des Titelverteidigers. Nemanja Zelenovic erzielte für den SCM ebenfalls sechs Tore.

Der SCM steht damit schon zum Saisonstart unter Druck. Am kommenden Sonntag empfangen die Elbestädter den SC DHfK Leipzig im Ostduell. In der vergangenen Saison gewann der Aufsteiger aus Sachsen beide Punktspiele gegen den SCM und geht entsprechend motiviert in die Partie.

In der einseitigen Begegnung am ersten Spieltag legten die Löwen schon in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Sieg. Dank des überragenden Torhüters Mikael Appelgren, der die Weltklasse-Quote von 47 Prozent gehaltener Bälle verzeichnete, zogen die Nordbadener schnell auf 11:4 (22. Minute) davon. Magdeburgs Torwart Dario Quenstedt verhinderte sogar Schlimmeres für den in der Offensive enttäuschenden Pokalsieger.

Erst nach dem Seitenwechsel konnten die Magdeburger ihr Leistungsvermögen andeuten. Sie gestalteten die Partie etwas ausgeglichener, vermochten aber erneut die sich ergebenden Möglichkeiten nur selten effektiv zu nutzen. Über die Außenpositionen gelang nahezu nichts. Nur ein Treffer steht deren acht beim Gastgeber entgegen.

Von LVZ