Sterne-Gastspiel in Borna

Es gibt Zufälle, die gibt es eigentlich gar nicht: Am Sonnabend treten gleich drei Fußball-Mannschaften von Roter Stern Leipzig auswärts an – und das jeweils bei Teams, die Tatverdächtige eines mutmaßlich von Neonazis organisierten Überfalls auf Connewitz in ihren Reihen haben.