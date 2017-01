Leipzig. Nach Ajax Amsterdam steht der nächste Hochkaräter zum Test gegen RB Leipzig bereit. Am Sonntag testet der Bundesliga-Zweite gegen den Vize der obersten schottischen Fußballliga: Die Glasgow Rangers. Während Leipzig-Coach Ralph Hasenhüttl sein Team extra einen Tag eher aus dem Trainingslager abzieht, bereiten sich im Norden der britischen Insel etwa 8000 Fans auf den Trip nach Deutschland vor. Das berichtet der Daily Record, eine Tageszeitung aus Glasgow.

Der Daily Record hat den Glaswegians ein kleines Handbuch aufbereitet. Über Leipzig (1600 Kilometer entfernt von Glasgow, 200 Kilometer entfernt von Berlin), über das Stadion (man kann zu Fuß zum Zoo gehen) und über das Wetter (es wird kalt) informiert das Blatt.

Besonders viel Raum wird dem Thema „Bier“ eingeräumt. Diese klare, gelbliche Flüssigkeit soll in Leipzig recht günstig sein. Die Schotten rechnen mit 2,50 Euro bis 3,20 Euro für ein Pint (0,568 Liter). Im Stadion kosten 0,4 Liter dann allerdings 3,50 Euro. Daher verweist die Tageszeitung auf Biergärten und Bars in der Umgebung. Allerdings wird der schottische Fußballfan nicht darüber informiert, dass sich Bier – bereits verzehrfertig in Flaschen abgefüllt – auch problemlos und preiswert im Späti (weil Sonntag) beschaffen lässt.

Ach so, auf RB Leipzig gingen die schottischen Journalisten auch ein. „Sie spielen aufregenden Angriffsfußball“ heißt es und „Anhänger anderer Teams verachten die Neureichen im Fußball.“

Das Spiel zwischen RB Leipzig und den Glasgow Rangers wird am Sonntag, 15. Januar, um 15.30 Uhr angepfiffen.

joka