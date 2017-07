Semper im WM-Viertelfinale, DHfK bezwingt Dessau

Algier/Großenhain. Nach einer souveränen Vorrunde folgte am Mittwoch ein Krimi im Achtelfinale: Mit einem Kraftakt haben die deutschen U21-Handballer mit Franz Semper vom SC DHfK bei der WM in Algerien das Viertelfinale erreicht. Das DHB-Team siegte nach Verlängerung 31:28 gegen Schweden. Nach 60 Minuten hieß es 26:26, nach der ersten Hälfte der Overtime 28:28.

Franz Semper erwischte nicht seinen besten Tag – er verwandelte zwei seiner acht Würfe. Ganz so dramatisch ging es bei seinen Bundesliga-Vereinskollegen nicht zu. Sie wurden beim Testspiel in Großenhain – dort spielte Lucas Krzikalla in der Jugend – gegen Zweitligist Dessau-Roßlau ihrer Favoritenrolle gerecht. Der SC DHfK gewann am Mittwoch Abend vor 520 Zuschauern 28:24 (16:9) – Rückkehrer Philipp Weber erzielte fünf Treffer.

Von Frank Schober