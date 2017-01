Dresden. Turner Fabian Hambüchen bekommt den St. Georgs Orden des Dresdner Semperopernballs. Er sei eine Persönlichkeit, die unter schwierigen Umständen Größe, Stehvermögen und Biss zeige und sich auch gegen den Strom durchsetze, begründete der Ballverein am Montag seine Entscheidung. Hambüchens sportlicher Lebensweg sei unglaublich. Erst nach Jahren habe das größte deutsche Turnertalent seine Karriere mit Gold bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro krönen können. Er beweise, dass man mit Beharrlichkeit, Ausdauer und dem festen Glauben an sich selbst Grandioses schaffen könne.

Der St. Georgs Orden - eine Nachbildung des Anhängers «Heiliger Georg zu Pferde» aus dem Grünen Gewölbe - wird seit 2006 vergeben. Unter den Trägern sind unter anderem Til Schweiger, Bob Geldof, Christian Wulf und Königin Silvia von Schweden.

LVZ