Leipzig. Ein strahlender Wintertag mit Temperaturen knapp über null Grad lockte hunderte Sportler zum Neujahrslauf 2017 in die Leipziger Innenstadt. Zum 42. Mal wurde der Startschuss für das Event abgegeben. Nicht nur Hobby-Läufer, auch Sport-Asse wie Kanutin Tina Dietze von der SG LVB wurden zu dem ersten Laufevent des Jahres erwartet. Der Stadtsportbund Leipzig e. V. veranstaltet jährlich am 1. Januar den traditionellen Neujahrslauf durch die Fußgängerzonen der Leipziger Innenstadt. Gemeinsam mit dem sportlichen Ausrichter SG Olympia 1896 Leipzig e. V. organisiert er den Lauf, der in der Schillerstraße startete.

Auch Nordic Walker und Inline-Skater sind bei dem Event gern gesehen. Der Rundkurs von einem Kilometer kann so oft absolviert werden, wie die Kondition es zulässt. Wer die Strecke mindestens einmal schafft, bekommt eine Teilnehmerurkunde und ein Los. Bei der Tombola warten dann attraktive Preise auf die Sportler.

lyn