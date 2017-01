Leipzig. Tag zwei der Partner Pferd: Der Schweizer Pius Schwizer gewinnt auf Leonard de la Ferme die Weltcup-Qualifikation, alle Stars sind am Sonntag dabei. Für Aufregung sorgt ein dramatischer Sturz Daniel Deußers nach einer waghalsigen Wende. Wenig später gibt’s Entwarnung: Der Weltranglisten-Erste bleibt unverletzt. Stark präsentiert sich als Fünfter Marcus Ehning mit Cordynox, für das Weltcup-Springen am Sonntag ein heißer Tipp. Der 42 Jahre alte Reiter aus Borken ist Stammgast und einer der Publikumslieblinge, feierte in Leipzig große Siege. Ein Gespräch mit dem vierfachen Familienvater über das Leipziger Turnier, die Enttäuschung von Rio und wie wertvoll Familie ist.

Leipzig feiert die 20. Partner Pferd, was sind Ihre stärksten Erinnerungen?

Noch immer an das Turnier 1999, als ich hier zum ersten Mal auf For Pleasure geritten bin. Wir hatten danach eine sehr erfolgreiche Zeit. In Leipzig hat es begonnen, das ist ein Highlight, das ewig hängen bleibt.

Wie hat sich das Turnier entwickelt?

Es hat sich im Laufe der Zeit schon einiges geändert. Das Entspannte der ersten Jahre ist nicht mehr da, weil das Turnier immer größer geworden ist. Mittlerweile ist doch sehr viel Trubel drumherum, es sind sehr, sehr lange Tage geworden. Aber es gibt ein treues und sehr dankbares Publikum. Das ist auch der Grund, warum ich gerne nach Leipzig komme.

Sie waren hier in Leipzig auch nicht ganz unerfolgreich...

Das kommt noch hinzu.

Gab es auch einen besonders bitteren Moment, den Sie mit Leipzig verbinden?

Es gibt immer Höhen und Tiefen. Aber die gesamte Zeit betrachtet habe ich mich, glaube ich, ganz tapfer geschlagen.

Beim Stichwort bitterer Moment denken in Ihrem Fall alle an Olympia in Rio. Ihr Pferd Cornado hatte sich einen Tag vor Beginn vertreten, woraufhin Sie auf einen Start verzichten mussten. Wie sehr schmerzt das noch?

Das ist aus dem Kopf. Das sind Sachen, die im Sport vorkommen. Wenn das Pferd nicht fit ist für einen Olympiastart, dann ist das Schicksal. Das kann ich besser wegstecken als wenn ich reiterlich enttäuscht hätte.

Wie schwer ist es, über Jahrzehnte in der Weltspitze zu reiten?

Gute Frage, aber ich mache mir darüber gar nicht viele Gedanken. Ich reite nach wie vor gerne, habe das Glück, gute Besitzer und gute Pferde zu haben. Man muss halt immer sehen, dass man neue Pferde ranbekommt, sie ausbildet und sie auf höchstem Niveau versucht vorzustellen.

Springreiter Marcus Ehning Quelle: Christian Modla

Wen stellen Sie in Leipzig vor?

Ich bin mit vier Pferden gekommen, Cordynox, Gin Chin, Daytona und Amelia. Die haben teilweise den Schritt auf Fünf-Sterne-Niveau geschafft, aber in der Öffentlichkeit noch nicht so den Namen wie zum Beispiel Cornado oder Küchengirl.

Wer startet am Sonntag?

Cordynox oder Gin Chin, das entscheide ich noch.

Wie wichtig ist der Weltcup für Sie?

Der ist für mich jedes Jahr schon ein großes Ziel. Das Finale in Omaha ist eingeplant.

Ihre Highlights im Turnierkalender 2017?

Omaha, dann natürlich Aachen, die Global Tour, die EM in Göteborg. Im Prinzip ist ja jede Woche was los.

Wie wichtig ist die Familie als Rückhalt?

Ganz wichtig. Vor allem, weil es meinen Kindern egal ist, ob ich in einem Großen Preis drei Abwürfe hatte, Fünfter geworden bin oder was auch immer. Die freuen sich einfach, wenn ich nach Hause komme. Das tut gut, macht mich entspannter.



Ist es nicht ein Problem, wenn Sie fast jedes Wochenende unterwegs sind?

Meine Frau Nadia kennt den Sport (unter ihrem Mädchennamen Zülow war sie mehrmalige Voltigier-Weltmeisterin, d.A.) und weiß, worauf sie sich eingelassen hat.

Ist die Familie mit in Leipzig?

Nein, die Großen sind ja in der Schule und der kleinste, Lyas, ist erst vier Monate alt. Das wäre für ihn doch ein bisschen viel.

Ihre anderen Kinder heißen Yula Ekaterina, Davy Andreas, Nael Fyoer. Das sind, sagen wir mal, ungewöhnliche Namen...

Ich habe auch keine gewöhnliche Frau.

Schauen wir noch in die Glaskugel: Was passiert in den nächsten 10, 20 Jahren?

Wenn ich gesund bleibe und das passende Pferd habe, sind Olympische Spiele und die Championate immer ein Ziel. Gesundheit für Reiter und Pferd ist nun mal das A und O.

Interview: Uwe Köster