Leipzig . Vollsperrung für den Radsport: Am Sonntag, dem 26. März, veranstaltet der SC DHfK sein 14. Kriterium. Wie das Ordnungsamt mitteilte, wird die Straße Am Sportforum an diesem Tag zwischen 7.30 Uhr und 17 Uhr zur Sicherung der Strecke zwischen der Einfahrt zum Parkplatz Arena und dem Kreisverkehr komplett gesperrt.

Der Verkehr wird über den Cottaweg und die Waldstraße umgeleitet.

lis