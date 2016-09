Nordhausen. Der erste Titel der Saison geht an den Thüringer HC. Die Mannschaft von Trainer Herbert Müller gewann am Sonntag den Supercup gegen den HC Leipzig. In Nordhausen siegte der Deutsche Meister gegen den Pokalsieger knapp mit 22:21 (10:9). „Es ist schade, wenn man mit einem Tor verliert“, sagte HCL-Trainer Norman Rentsch.

Das macht Lust auf die neue Saison: Der THC und der HCL agieren auf Augenhöhe und haben sich einen spannenden Kampf mit einem glücklichen Ausgang für die Gastgeberinnen geliefert. Dabei war sich Rentsch gar nicht sicher, wo sein Team steht. „Wir brauchen bestimmt noch ein bis zwei Wochen, um unser Leistungspotential richtig auszuschöpfen“, sagte er vor dem Spiel.

Supercup am 4. September 2016 zwischen dem HC Leipzig und dem Thüringer HC in Nordhausen. Zur Bildergalerie

Probleme waren beiden Mannschaften in dieser Partie noch anzumerken. Die überragenden Spielerinnen in der ersten Halbzeit hießen Katja Kramarczyk und Jana Krause, sie sind die Torhüterinnen. Sowohl der THC und der HCL trafen einfach nicht ins Tor. Entweder scheiterten sie an den Keeperinnen und trafen das Gehäuse erst gar nicht. Zur Halbzeit führte der THC knapp mit 10:9. „Wir standen sehr gut in der Abwehr, vorn hat es noch gehapert“, meinte Rentsch.

Neben Kramarczyk zeigten sich bei den Leipzigerinnen vor allem Xenia Minevskaja und Anne Hubinger schon bestens in Form. Sie warfen jeweils sieben Treffer.

Kein Team konnte sich auch in der zweiten Halbzeit mit mehr als zwei Toren absetzen. Auffällig: Die Stockfehler blieben bei beiden Teams erhalten. Hinzu kam für den HCL noch Pech vom Siebenmeterpunkt. Drei der sieben Strafwürfe wurden nicht verwandelt.

Der HC Leipzig startet am 14. September mit der Partie gegen Neckarsulm auswärts in die neue Spielzeit. Drei Tage später ist dann Blomberg-Lippe in der Arena zu Gast. Mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen THC und HCL rechnet Rentsch allerdings nicht. Er schiebt dem Supercup-Gewinner und Bietigheim die Favoritenrolle zu. „Wir sind in der Position des Jägers“, so der Coach. THC-Trainer Herbert Müller sah es anders: „Leipzig hat den stärksten Rückraum, Bietigheim den besten Kader.“

Matthias Roth