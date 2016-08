Siegerin im 10-km-Hauptlauf wurde Kathrin Bogen (45) vom SC DHfK Leipzig in einer fantastischen Zeit von 38:50. Kathrin Bogen gewann schon mehrfach in Taucha den Stadtlauf. Bei den Männern gewann Marcus Schöfisch (29) in 33:04 und verfehlte damit, aufgrund der brasilianischen Temperaturen, knapp den Streckenrekord.

Der Tauchscher Stadtlauf startete, wie jedes Jahr, mit dem Bambini-Lauf. Über 80 der kleinsten Tauchaer liefen über 400 Meter. Auch hier kann der LC Taucha Teilnehmerrekord vermelden.

„599 fantastische Läufer, fantastische Sponsoren und über 70 fantastische Helfer, ohne die dieser Stadtlauf nicht möglich gewesen wäre, machten auch die 13te Wiederholung zu einem unvergesslichen Erlebnis“, sagte Uwe Kleine, Präsident des Leichtathletik Club.

Sehen Sie in unserer Fotogalerie Impressionen vom Tauchscher Stadtlauf am 26. August 2016. Zur Bildergalerie

Der Tauchscher Stadtlauf ist Teil der Sparkassen Challenge.

PM/red.