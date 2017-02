Leipzig. Die älteste Sportstätte Leipzigs wird 150: Im Jubiläumsjahr erwarten die Besucher der Galopprennbahn Scheibenholz vier Renntage (1. Mai, 28. Mai, 16. September, 28. Oktober). Am heutigen Mittwoch beginnt der Ticket-Vorverkauf für den Aufgalopp am 1. Mai.

Am 14. September 1867 wurde die Galopprennbahn Scheibenholz mit einem zweitägigen Eröffnungsmeeting feierlich eingeweiht. „Die Rennbahn ist tief in der Geschichte der Stadt Leipzig verwurzelt – eine Tradition, die uns mit ungeheurem Stolz erfüllt“, sagt Alexander Leip, Geschäftsführer der Scheibenholz GmbH & Co. KG. „Deshalb arbeiten wir nach wie vor an einer zukunftsträchtigen Lösung, um das Scheibenholz die nächsten Jahre und Jahrzehnte weiterhin als Sport- und Begegnungsstätte fest in der Leipziger Stadtlandschaft zu implementieren.“

Den Auftakt der Leipziger Galoppsaison bildet traditionell der Aufgalopp am 1. Mai. Drei weitere Renntage folgen. Am 16. September folgt der Jubiläumsrenntag. Dabei steigt auch das Finale der neuen Mitteldeutschen Galoppserie. Die Programm-Highlights rund um den 150. Geburtstag sind derzeit noch in Planung und werden im April bekannt gegeben. Geplant ist in diesem Jahr auch eine Fortsetzung des LVZ-Sommerkinos vom 20. Juli bis 16. August.

