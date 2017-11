Verletzt in der Klinik: SC DHfK und DHB bangen um Philipp Weber

Leipzig. Nationalspieler Philipp Weber droht für längere Zeit auszufallen und auch die Europameisterschaft im Januar zu verpassen. Der 25-jährige Rückraumspieler hat sich am Sonntag in der Partie gegen MT Melsungen in einem Duell mit Philipp Müller verletzt. "Die Aktion habe ich gar nicht richtig mitbekommen", sagt Müller. Er habe Weber eingeklemmt und der Leipziger sei dann über ihn gefallen. "Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes und wünsche ihm gute Besserung", sagte der Melsunger nach dem Abpfiff.

Weber ahnt früh Schlimmes

Weber signalisierte schon auf dem Parkett: Es ist etwas Ernstes passiert. Mannschaftsarzt Pierre Hepp versorgte ihn zunächst auf der Bank, entschied dann aber, dass Weber in die Universitätsklinik muss. Die genaue Diagnose stand am frühen Abend noch aus. Möglicherweise hat sich der Rückraumspieler einen Mittelfußbruch zugezogen.

Die Aktion in der 6. Spielminute verfolgte auch Bundestrainer Christian Prokop. "An einen Ausfall von Philipp will ich gar nicht denken, wir müssen aber erst einmal sehen, was genau los ist", so Prokop.

"Unser Prozess der medizinischen Betreuung ist sofort angelaufen, da haben wir ein super Team. ich wünsche Philipp gute Besserung und hoffe, dass er bald zurück ist", sagte DHfK-Coach André Haber.

Matthias Roth