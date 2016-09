Leipzig. Bundesliga-Euphorie in der Messestadt: Am Samstagabend feiert RB Leipzig seine Erstliga-Heimpremiere und niemand Geringeres als Borussia Dortmund steht dabei als Gegner auf dem Platz. Die Red Bull Arena ist seit Wochen ausverkauft, alle Fans der Rasenballsportlerscharren scharren mit den Hufen.

Bevor sich der mit Weltstars gespickte Gegner am Abend in Richtung Sportforum aufmacht, standen Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Götze und alle anderen Schwarz-Gelben am Samstagvormittag allerdings schon im Leutzscher Holz auf dem Platz. BVB-Coach Thomas Tuchel ließ die Seinen im traditionsreichen Alfred-Kunze-Sportpark der BSG Chemie Leipzig zum Abschlusstraining zusammen kommen. Obgleich das Üben geheim gehalten wurde, fanden sich doch einige Kiebitze am Zaun.

Am Freitagabend hatte hunderte BVB-Fans bereits stundenlang vor dem Hotel Steigenberger in der Leipziger Innenstadt auf die Ankunft der Schwarz-Gelben gewartet. Schon am frühen Nachmittag hatte der Mannschaftsbus der Borussia das Zentrum der Messestadt erreicht, bis dahin war das Gefährt allerdings noch leer.

Erst gegen 18.30 Uhr landete das Team aus Dortmund schließlich auf dem Flughafen Leipzig/Halle. Gegen 19.20 Uhr war es dann so weit: Die Spieler bezogen ihr vorübergehendes Quartier in der Messestadt. Das Team nahm ein kurzes Bad in der Menge, ehe die Spieler in ihrer Nobelherberge verschwanden.

Die Spieler von Borussia Dortmund sind am Freitagabend im Hotel Steigenberger angekommen. Am Samstag um 18.30 Uhr treffen sie auf RB Leipzig. Zur Bildergalerie

jhz / mpu