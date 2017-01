Leipzig. Das Rumpfteam des HC Leipzig hat sich selbst für die Mühen und Schmerzen der vergangenen Wochen belohnt. Zur Nachholpartie des zwölften Spieltags agiert die junge Truppe um Nele Reimer und Co. über ihren Erwartungen und schickt den Favoriten TuS Metzingen mit 24:23 (10:11) nach Hause. Dank des überraschenden Triumphs gegen den Tabellendritten klettert der HCL um drei Plätze auf Rang fünf. Vor 692 Zuschauern in der heimischen Arena avanciert die 20-jährige Reimer mit neun Toren zur erfolgreichsten Leipzigerin.

„Ich kann es gar nicht so richtig fassen. Das hätte mit der Truppe keiner erwartet“, meint eine freudestrahlende Reimer. HCL-Coach Norman Rentsch sagt: „Ihre Entwicklung spricht für die Entwicklung der Mannschaft. Gratulation an die Mädels, das ist einfach geil. Die Punkte waren nicht eingeplant.“ Denn erneut ist keine einzige Nationalspielerin in den Reihen des HCL dabei.



Starker Beginn: Immer wieder gelingen den Blau-Gelben aus einer guten Abwehr heraus Tempogegenstöße. Beim 2:1 führt Leipzig das erste Mal und bleibt am Drücker. Aber die Kulisse in der Arena ist so deprimierend, wie das graue Winterwetter vor der Tür. Zehn Fans aus Metzingen sind zunächst so laut, wie die restlichen 682 Zuschauer auf den Rängen. Dabei schlägt sich das junge Rumpfteam beachtlich, lässt gegen den Tabellendritten wenig zu. Immer wieder ist Nele Kurzke mit ihren Paraden im HCL-Kasten zur Stelle.



Bundestrainer Biegler wortkarg

Nach 20 Minuten heißt es 7:6. Metzingens Coach Csaba Konkoly nimmt entnervt eine Auszeit, weil seine Mannschaft weit vom Auftreten eines Spitzenteams entfernt ist. Viele Chancen aber wenig zählbares folgt auf Seiten des HCL. Auch Rentsch nimmt das Timeout, beim 7:8. Seine Damen lassen sich nicht hängen, zwei verwandelte Siebenmeter von Reimer halten den HCL zur Pause im Spiel – 10:11, nun sind auch die heimischen Fans langsam auf Betriebstemperatur.



Unter den Zuschauern ist auch Bundestrainer Michael Biegler. Der wortkarge Handballlehrer sagt: „Ich hatte heute eine andere Erwartungshaltung. Aber wenn man das Spiel verfolgt hat, ist es nicht überraschend.“ Zu seiner Zukunft, eventuell auch als Coach des SC DHfK, will sich der 55-Jährige nicht äußern: „Ich bin schon zu lange dabei. Sie können mir nichts entlocken.“

Zu Beginn des zweiten Durchgangs bauen die Gäste ihren Vorsprung nach einer Zwei-Minuten-Strafe gegen den HCL auf drei, später sogar fünf Treffer aus. Leipzig fällt hingegen im Angriff nichts mehr ein – bis zur 40. Minute steht gerade mal ein Tor auf der Habenseite. „Es war wichtig, dass wir in der Phase ruhig geblieben sind“, sagt Rentsch.



Spannende Schlussphase



Die Leipzigerinnen beweisen Kampfgeist, sind beim 18:19 wieder dran. Metzingen nimmt eine Auszeit (47.). Obwohl beim HCL nur zwei Feldspielerinnen und eine Torhüterin auf der Bank sind – auf der Seite der Tussies sitzen insgesamt acht Auswechselspielerinnen – gehen dem Gastgeber auch zum Schluss nicht die Körner aus. Beim 22:22 in der 55. Minute ist die Sensation zum Greifen nah.



22:23 – Kurzke hält einen Siebenmeter gegen Loerper – aber der HCL kassiert eine Zwei-Minuten-Strafe. Rentsch beweist Mut, bringt eine zusätzliche Feldspielerin – 23:23. Alexandra Mazzucco behält beim entscheidenden Konter die Nerven und sorgte für den Sieg. Die Zuschauer hält es nicht mehr auf den Plätzen. Der HCL behält die Punkte in der Arena. „Wir haben als Team alles gegeben. Man sieht, welches enorme Potential wir haben“, sagt die überglückliche Rechtsaußen Mazzucco.



Vielleicht kehren am Samstag im Europapokal mit Katja Kramarczyk und Shenia Minevskaja auch die ersten beiden Nationalspielerinnen und Leistungsträgerinnen in die Reihen des Pokalsiegers zurück. „Wir werden aber kein Risiko eingehen“, sagt Rentsch.



Anne Grimm

Statistik:

HCL: Kurzke, Roth, Mazzucco 5, Einarsdottir 1, Bösch 2, Reimer 9/4, Sturm 2, Urbicht 2, Rode 3, Weise

TuS: Obein, Zapf, Amega 1, Szekerczes 5, Loerper 7/5, Karlsson, Loseth 3, Ingenpaß, Großmann 1, Weigel, Vollebregt 2, Obradovic, Michielsen, Beddies 2, Behnke 2, Weiß

7-Meter: HCL: 6/4 TuS: 6/5

Zuschauer: 692