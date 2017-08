Wird Thärichen neuer Präsident beim HC Leipzig?

Leipzig. Heiße Neuigkeiten vor der Mitgliedversammlung des HC Leipzig am Donnerstag. Konsum-Boss Dirk Thärichen wirft seinen Hut in den Ring, gilt als aussichtsreicher Nachfolger des zurückgetretenen HCL-Präsidenten Andreas Erzkamp. Nach LVZ-Informationen hat Thärichen eine schlagkräftige Truppe um sich geschart. So wollen sich HCL-Coach Norman Rentsch und Moderator Roman Knoblauch ins Präsidium wählen lassen.

Weitere Kandidaten sickerten bisher nicht durch. Scheinbar gibt es im Verein mehrere Strömungen, die um den Vorsitz ringen. Zudem soll die Mitgliederversammlung von einem Rechtsanwalt geleitet werden, um Verfahrensfehler auszuschließen, mit denen die Wahl angefochten werden kann. Ziel des Vereins ist es, den Weg gen Bundesliga ab Liga drei neu zu beschreiten.

gs /bly