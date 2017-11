Wrestling kommt nach Leipzig: Superstar Roman Reigns im Interview

Leipzig. LVZ: Ihre Familie hat mehr als 30 Championtitel errungen. Es heißt, sie sei für die WWE das, was die Jackson-Familie für die Musik war. Spüren Sie Druck erfolgreich zu sein oder Angst zu verlieren?

Roman Reigns: Ich hatte nie Angst zu verlieren. Aber es ist schon anders, wenn man eines der Kinder eines Wrestlers ist. Ich habe den Druck der Medien gespürt, zum Beispiel Gewicht zu verlieren. Mit meinem Football-Hintergrund war es auch komisch, in Unterwäsche zu kämpfen. Das machte für mich keinen Sinn. Aber wie bei allem anderen auch, gewöhnt man sich daran. Man muss willens sein, aus seiner Komfortzone herauszutreten. Du musst albern sein, dich zum Deppen machen. Das ist unser Geschäft. Wenn du Angst hast, eine Niederlage zu erleiden, wirst du nie fähig sein, da rauszugehen. Der einzige Weg zu lernen, erfolgreich zu sein, ist zu verlieren. Du musst lernen zu unterliegen, bevor du weißt, wie man Siege respektiert.

Ist das auch ein Grund, weswegen die WWE Nachwuchsligen betreibt?

Ja, dort können sich die neuen Sportler ausprobieren – in einer sicheren Umgebung, in der sie nicht verurteilt werden. Heutzutage ist jeder immer verfügbar und damit geht auch viel Verurteilen einher. Die Leute haben Meinungen und kritisieren andere, aber am Ende gilt doch: Wenn du dir keine Gedanken darüber machst, worüber andere reden, hast du eine bessere Chance erfolgreich zu sein.

Apropos erfolgreich: Drei Jahre, nachdem sich „The Shield“ auflöste, haben Sie, Dean Ambrose und Seth Rollins wieder zusammengefunden – zur großen Freude vieler Fans, die den „Shield“ auch in Leipzig sehnsüchtig erwarten. Wie stehen Sie persönlich zueinander?

Egal, was in unseren Geschichten passiert, wir werden immer Freunde sein. Dean und ich stehen uns vielleicht etwas näher. Wir haben ähnliche Persönlichkeiten und Hobbys. Seth ist eine sehr angetriebene Persönlichkeit, ein Alpha-Männchen. Wenn du drei solcher Typen hast, kann das schon mal kollidieren. Aber am Ende des Tages wissen wir, was wir zusammen erreicht haben, was wir füreinander getan haben. Wir sind eng verbunden. Das kann durch nichts kaputt gehen, was im Leben oder Business passiert. Das machte den „Shield“ von vornherein so speziell. Wir glaubten aneinander. Wir waren drei Typen ohne Namen und haben es geschafft, die Herzen der Zuschauer zu erobern. Deswegen war es auch so wirkungsvoll, als wir uns getrennt haben. Wir wollen alle die Besten sein. Das kann man aber nur als Einzelkämpfer. Deswegen kann man Seth auch keine Schuld an der Trennung geben. Und auch diese haben wir bewältigt.

Erfolgreich bewältigt haben Sie auch den Übergang vom American Football zum Wrestling: Was ist der größte Unterschied?

Der Teil mit der Inszenierung. Football wird oft als der größte Teamsport der Welt betrachtet, wegen der Opfer, die von manchen Spielern für andere gebracht werden. Dabei liegt darin eine große Ähnlichkeit zwischen Football und Wrestling – die Leute betrachten uns Wrestler nicht als Team. Dabei sind wir genau das. Es benötigt einiges, um einen anderen Typen aussehen zu lassen wie ein Monster oder wie einen Steigbügelhalter. Für mich ist es das großartigste Team, dem ich je angehört habe. Das Geschäft hat mich von Beginn an ernährt. Ich habe eine Mannschaft in der NFL gesucht. Da waren vielleicht 32, keine wollte mich haben. Aber die WWE war mein Team, ich wusste es nur nicht. Der Rest ist Geschichte.

Noch mal zu Ihrer Familie. Sie stellt die größte blutsverwandte Dynastie im Wrestlinggeschäft dar. Zu ihr zählen zum Beispiel Dwayne „The Rock“ Johnson , Yokozuna sowie Jimmy und Jey Uso. Einige von ihnen, Sie eingeschlossen, tragen traditionelle samoanische Tattoos: Wie wichtig ist Ihnen Herkunft?

Sie bedeutet alles für mich! Ich repräsentiere nicht nur mich, sondern auch meinen Stammbaum. Unsere Kunst zu tragen und Millionen Polynesier zu repräsentieren – darauf bin ich sehr stolz. Ich bin superstolz, dass wir jemanden mit unserem kulturellen Hintergrund haben, der erfolgreich ist und sich in wohltätigen Dingen engagiert. Hoffentlich sind junge samoanische Kinder da draußen, die mich sehen oder einen Rugby- oder NFL-Spieler, der Polynesier ist. Denn wenn man mit gutem Beispiel vorangeht, wird sich der Rest ergeben.

Mit „The Rock“ verbindet sie nicht nur das familiäre Band, sondern auch Attacken auf ihn und Anerkennung seinerseits für Ihren Sieg beim Royal Rumble 2015: Können Sie sich ein offizielles Match gegen ihn vorstellen?

Wenn dann nur bei Wrestlemania, wenn ich bedenke, was für ein großer Superstar er ist. Wir sind familiär eng verbunden, wir repräsentieren denselben Stammbaum. Wir müssten uns auf jeden Fall vorher mal zusammensetzen, darüber sprechen, wie wir uns dabei fühlen und in welchem Licht wir das Match umsetzen wollen. Wir repräsentieren viele Menschen, die sich das anschauen. Ich möchte es aber auch nicht verwirrender machen als nötig. Ich bin der Typ, der noch im Ring steht. Aktuell nennen wir es meinen Platz (engl. my yard), er müsste also zu mir kommen. Und dann sehen wir weiter.

Abgesehen von The Rock haben Sie schon mit vielen großen Superstars im Ring gestanden: Sind da noch welche, gegen die Sie unbedingt antreten möchten?

Da sind schon noch einige. Nicht nur aus der alten Generation. Wir haben einen starken Kader. Hoffentlich können wir das in den nächsten Monaten zeigen. Mein Ziel ist es, die neue Generation aufzubauen. Die Generation, als dessen Anführer ich mich sehe. Ich bin Teil einer der wahrsten Generationen professioneller Wrestler, was Talent und Fähigkeiten im Ring anbelangt. Wir haben eine andere Art, uns dem Wrestling zu nähern. Ich denke, wir sind die besten Wrestler in der Geschichte des Business. Manche werden sagen: Wer ist der Typ, so etwas zu sagen? In ein paar Jahren wird man aber sehen, wieso. Da gibt es Namen, die jetzt noch nicht so bekannt sind. Das ist mein Ziel: jeden aufzubauen. Wir haben eine Reihe von Talenten, die bereit sind, zu explodieren. Wenn wir uns gegenseitig helfen, werden wir bald einen kranken Kader von Superstars haben.

Aktuell tragen Sie eine Fehde mit Braun Strowman aus – mit einer Größe von 2,03 Metern und einem Gewicht von 175 Kilogramm ein Berg von einem Gegner. Hatten Sie je einen solchen Kontrahenten?

Strowman ist ein Star. Wenn er vor dir steht, weißt du, was los ist. Nicht, dass wir ein kleines Monster in der Umkleide haben, aber das kannst du keinem beibringen. Seine Körpergröße, sein Gewicht – das ist entweder Genetik oder Arbeitsmoral. Die körperlichen Attribute, die Strowman mitbringt, zusammen mit meiner Erfahrung und meinen Reaktionen – das ist ein perfekter Sturm. Er ist ein cleverer Typ. So dumm, wie er aussieht, ist er nicht. Und er will lernen. Ich bin beeindruckt von seiner Fähigkeit, Dinge zu erfassen und sie für sich selbst zu übersetzen. Das ist der Schlüssel. Wenn er diesen Antrieb beibehält, der Beste zu sein, wird er in ein paar Jahren so gut sein, dass es unheimlich ist. Wenn er die Erfahrung mit einigen Typen gemacht hat, wie ich, werde ich mich freuen, wieder mit ihm zu arbeiten, um zu sehen, was er gelernt hat, welchen Fortschritt er gemacht hat. Das ist, was wir brauchen.

Unterscheidet er sich von den Superstars, die die WWE bisher gesehen hat?

Wir brauchen keine Typen, die so tun wie die „D-Generation X“ vor 15 Jahren, wir brauchen originale Charaktere, Leute, die sie selbst sind. Seth Rollins, der Seth Rollins ist. Kevin Owens, der Kevin Owens ist. Bray Wyatt, der Bray Wyatt ist. Wir brauchen originale Superstars, die keine Ahnung haben, was vor 15 oder 20 Jahren war. Das soll nicht respektlos gegenüber der Vergangenheit klingen, aber wir versuchen etwas Neues zu kreieren. Es ist das Wichtigste, dass wir echt gegenüber unseren Charakteren sind. Deswegen war es wichtig für Braun Strowman der erste Strowman zu sein. Deswegen war es für mich wichtig, John Cena zu sagen, ich bin nicht der nächste John Cena. Ich bin der erste und einzige Roman Reigns. Das ist alles, was ich sein kann und sein will.

Bei Wrestlemania, dem größten Live-Event der WWE, haben Sie dieses Jahr den Undertaker besiegt. Es war der letzte Kampf des 52-Jährigen, der seit 1990 eines der großen Gesichter in der WWE war. Was ging da in Ihnen vor?

Gegen den Undertaker anzutreten, war eine große Ehre. Es entwickelt sich gerade eine völlig neue, junge Generation. Eines Tages wird es den Punkt geben, an dem nur noch eine Handvoll von uns sagen kann, dass sie mit ihm oder anderen Legenden im Ring stand. Da sind viele junge Typen, die diese Erfahrung niemals haben werden, die Chance, von ihnen zu lernen. Als ich mit ihm im Ring stand, konnte ich seinen Respekt für unser Geschäft spüren, die Verantwortung, die auf ihm lastet und das Gewicht, das von ihm genommen wurde. Endlich kann er – wie andere Legenden vor ihm –durchatmen, nachdem lange Zeit Wrestling an oberster Stelle stand. Mit dem Undertaker im Ring zu stehen, von ihm zu lernen und dann Leute zu haben, die das wertschätzen – ich kann nur hoffen, eines Tages dieses Level zu erreichen.

Mit Ihrem Sieg haben Sie sich bei den Fans allerdings nicht gerade beliebt gemacht. Auch sonst ist Ihnen das Publikum aktuell weniger gesonnen. Wie stehen Sie dazu?

Von mir wird man niemals hören: Buh mich nicht aus! Mach dies oder das nicht! Im Gegenteil: Mach Krach, sei laut, lebe den Moment. Niemand versteht das wahre Leben besser als ich. Ich bin mit einer alleinerziehenden Mutter groß geworden. Sie war Kellnerin, musste hart arbeiten, um uns zu ernähren und damit wir Sport machen können. Geld hängt nicht am Baum. Es kostet, zu einer Unterhaltungsshow zu gehen, deinen Kindern Shirts, Popcorn und Zuckerwatte zu kaufen. Ich sage: Geh damit um wie mit einem dreistündigen Urlaub. Geh darin verloren, mach dir keine Sorgen um das wahre Leben. Du hast dein hart verdientes Geld ausgegeben, um in dieses Gebäude zu kommen. Du kannst hier aggressiv und vulgär sein, du kannst toben und Spaß haben. Du solltest es nur in einer familienorientierten Art tun. Meine einzige Empfehlung ist: Komm nicht müde, komm rüpelhaft und lass es uns hören. Je lauter ihr werdet, desto verrückter werden wir…

Patricia Liebling