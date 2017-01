Berlin . Mit einem mühsam erkämpften 4:3 (0:2, 3:1, 1:0) beim mit neuem Trainer angetretenen Tabellenletzten Fass Berlin hat sich Eishockey-Oberligist Icefighters Leipzig am Sonntag zum Abschluss der Vorrunde den 17. Saisonsieg gesichert. Allerdings gibt es kurz vor dem Start der Zwischenrunde Sorgenfalten. Der Kader ist arg dezimiert. Am Freitag verletzte sich Ian Farrell, am Sonntag erwischte es Florian Eichelkraut.

Unter den 272 Zuschauern waren rund 150 Leipziger Fans, die mit Bussen und zahlreichen PKW zum Sonntag-Ausflug nach Berlin gestartet waren. Sie mussten sich lange gedulden, ehe ihre Lieblinge nach mehr als zähem und zaghaftem Beginn endlich besser ins Spiel kamen und ihre Chancen nutzten. Nach dem 0:2-Rückstand im ersten Drittel brach Maurice Keil mit dem Anschlusstreffer (22. Minute) den Bann. Wenig später legten Hannes Albrecht und Florian Eichelkraut nach und drehten die Partie.

Doch dann folgten die in den Augen von Geschäftsführer André Krüll völlig sinnlosen Strafen gegen Edward Gale, der sich nicht im Griff hatte und gleich 18 Minuten zuschauen musste. Als der 29-Jährige die erste Strafzeit absaß, gelang den Hauptstädtern der Ausgleich zum 3:3. Kurz darauf prügelte sich der Kanadier mit dem Berliner Joe Timm – beide kassierten eine Disziplinarstrafe, Gale wurde von Trainer Sven Gerike nicht noch einmal aufs Eis gebracht. Mit nur zwei Reihen brachten die Icefighters das Spiel im letzten Drittel zu Ende. Die Gäste kontrollierten nun die Partie und kamen 75 Sekunden vor der Schlusssirene zum verdienten 4:3-Siegtreffer.

Die Icefighters beenden die 30 Vorrundenspiele auf Platz sieben. „Damit können wir mit unserem dünnen Kader zufrieden sein“, sagte André Krüll: „Sicher war der eine oder andere Punkt mehr drin. Ärgerlich sind die wenigen schwachen Spiele wie heute in Berlin.“ In der Zwischenrunde gegen die sieben anderen Top-Teams der Nord-Staffel wird es sehr schwer, Platz sechs zu holen und direkt in die Playoffs einzuziehen. Stürmer Ian Farrell (23) fällt nach seinem Mittelhandbruch drei, vier Wochen aus. Er hatte beim 1:5 gegen Herne einen scharf geschossenen Puck ebenso unglücklich abgeblockt wie gestern Florian Eichelkraut, der mit Verdacht auf Sprunggelenkverletzung in die Klinik musste. Angeschlagen ist auch Defensivmann Marvin Miethke, der sich seit Wochen mit einer gereizten Patellasehne plagt und an seinem gestrigen 25. Geburtstag geschont wurde.

Der Zwischenrunden-Spielplan wird am Montag veröffentlicht, doch der Auftakt steht fest: Die Icefighters gastieren zunächst am Freitag in Hamburg und spielen am Sonntag (17 Uhr) gegen Tilburg.

Frank Schober