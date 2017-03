Leipzig. Die Aufholjagd nach der Pause kam zu spät: Der Pokalsieger HC Leipzig hat am Sonntag im mitteldeutschen Derby gegen den Meister Thüringer HC mit 27:31 (10:17) verloren. Der HCL rutscht nach der sechsten Niederlage auf Bundesligarang fünf. Der THC verteidigt den zweiten Tabellenplatz und liegt weiter mit vier Punkten hinter dem ungeschlagenen Spitzenreiter SG BBM Bietigheim.



Einst füllte das Spiel zwischen dem HCL und dem THC die komplette Arena Leipzig. Immerhin waren am Sonntag 2692 Fans gekommen, so viele wie noch nie in dieser Saison. Es war vom Papier her auch ein Spitzenspiel: Zweiter gegen Vierter. Spannung kam allerdings erst im zweiten Durchgang auf.



Die Geschichte des Spiels ist schnell erzählt. Eine starke Abwehr und Keeperin Nele Kurzke hielten den HCL zu Beginn noch in der Partie, aber im Angriff fehlte dem Gastgeber die Treffsicherheit. Nach zehn Minuten lag das Rentsch-Team 2:6 zurück.

Der Coach nahm eine Auszeit. Doch es blieb dabei: Leipzig nutzte seine Chancen im Angriff nicht, verbuchte nach einer Viertelstunde erst drei Treffer. Zudem kassierte der HCL immer wieder Konter – 4:10. Bis zur Pause betrug die Hypothek sieben Tore.



Der HCL steckte jedoch nicht auf und kämpfte sich bis zur 46. Minute wieder auf 22:24 heran. Mehr war gegen den deutlich stärker besetzten und mit Nationalspielerinnen gespickten Kader des THC allerdings nicht drin.



Das Ergebnis ist momentan auch eher nebensächlich. Schließlich ist weiter unklar, ob es nicht das letzte mitteldeutsche Derby für lange Zeit war. Bis kommenden Freitag müssen die Lizenzunterlagen abgegeben werden. Der mit 900 000 Euro verschuldete HCL wollte das nur tun, wenn bis dahin trotz finanzieller Schieflage eine Perspektive für die Zukunft gegeben ist.



Ein Sanierungskonzept liegt seit anderthalb Wochen im Rathaus. Ob die Stadt hilft, ist bisher unklar. Eine offizielle Stellungnahme steht noch aus. THC-Trainer Herbert Müller: „Natürlich hoffen wir, dass der HCL in der Bundesliga bleibt. Es wäre schade für die Liga.“ Manager Maik Schenk bemerkte aber auch: „Beim HCL müssen die Verantwortlichen für ihre Fehler gerade stehen.“



Anne Grimm