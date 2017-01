Leipzig. Der HCL hat zum Heimspiel-Auftakt im neuen Jahr gegen den VfL Oldenburg eine kapitale Klatsche kassiert. Nach einer starken ersten Viertelstunde brachen die Gastgeberinnen regelrecht ein. Mit einem 11:18-Halbzeitstand und ohne Schlussoffensive kamen die Blau-Gelben über ein 24:36 nicht mehr hinaus.

Leipzigs Trainer Norman Rentsch muss seine Stirn schon vor dem Anwurf in Sorgenfalten gelegt haben. Mit Shenia Minevskaja, Franziska Mietzner und Anne Hubinger musste er drei Langzeitverletzte kompensieren. Kapitän Karolina Kudlacz-Gloc erwartet ein Kind und Nele Reimer leidet unter einem Infekt und konnte nicht spielen. Die aus dem Juniorteam an den Bundesliga-Betrieb herangeführten Julia Weise und Emely Theilig waren mit dem Jugend-National-Team unterwegs. Rentsch nominierte stattdessen Anna-Lena Plate, Lea Guderian und Nina Reißberg aus der HCL-Jugend. Auch Tamara Bösch konnte nach überstandener Verletzung wieder im Rückraum der Leipzigerinnen eingreifen.

Bösch legte auch gleich los und brachte den HCL mit zwei Toren in Führung. Saskia Lang und Hildigunnur Einarsdottir trafen ebenfalls, doch allmählich kamen die Oldenburgerinnen ins Spiel und verkürzten den Abstand. Nach dem 4:4-Gleichstand durch Inger Smits brachte Bösch vom Siebenmeterpunkt die Blau-Gelben nochmals in Front. Böschs zweiter Strafwurf landete in der 15. Minute higegen nicht im Netz. Spätestens ab diesem Zeitpunkt spielte der VfL seine Dominanz aus. Besonders Nationalspielerin Angie Geschke entwickelte einen ungeheuren Zug zum Tor, dem die Leipziger Defensive nichts entgegen zu setzen vermochte. Geschkes Leipziger Nationalmannschaftskollegin Katja Kramarczyk konnte den Vorsprung der Grün-Weißen dank starker Paraden zumindest begrenzen. In der Offensive des HCL schlichen sich immer wieder Abspielfehler ein, sodass diese farb- und erfolglos blieb. Zur Halbzeit waren die Gäste bereits auf sieben Tore davon: 11:18.

Auch die Pausenansprache von Chefcoach Norman Rentsch fruchtete nicht. Gegen Oldenburg fehlten den Leipzigerinnen die Ideen und die Mittel. Angie Geschke begann mit einem Treffer vom Siebenmeter-Punkt, zwei weitere aus dem Spiel heraus folgten. Ein Tor von Michelle Urbicht dazwischen blieb nur ein Intermezzo. Nach 37 Minuten lag der HCL mit zehn Toren zurück (14:24). Die nötige Aufholjagd der Gastgeberinnen blieb aber aus. Mit einigen Treffern konnte Rentschs verjüngte Rumpftruppe verkürzen, doch Oldenburg stellte immer wieder den Zehn-Tore-Vorsprung her. Nach 58 gespielten Minuten traf Jenny Behrend zum 23:35 – zwölf Tore hätte der HC in den verbleibenden Sekunden aufholen müssen. Luisa Sturm konnte noch ein letztes Mal verkürzen. Aber Cara Hartstock wollte das Dutzend für den VfL. Am Ende stand ein trauriges 24:36-Ergebnis auf der Uhr.

Johannes Angermann