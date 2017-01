Hannover. Nun steht es fest: Christian Prokop wird Nachfolger des nach der Handball-WM scheidenden Bundestrainers Dagur Sigurdsson. Nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), dem auch die Leipziger Volkszeitung angehört, haben sich der SC DHfK Leipzig und der Deutsche Handballbund (DHB) geeinigt. Dem Vernehmen nach sollen sich beide Seiten auf eine Ablöse in Raten von mehr als 300 .000 Euro verständigt haben.

Prokop tritt zum 1. Juli seinen neuen Job an. Sein Auftrag: Olympia-Gold 2020 in Japan. Doch einen sofortigen Einstieg direkt nach der WM, auch in Doppelfunktion, hat Leipzig abgelehnt. Wer das Nationalteam in der Übergangszeit (ein Test-, drei EM-Qualifikationsspiele) betreut, ist offen.

Und: Es gibt noch ein Hintertürchen. Sollte Leipzig keinen Nachfolger bis zum 31. Januar finden, platzt der Deal doch noch. Heißester Kandidat in Leipzig ist derzeit Balingens Coach Runar Sigtryggsson.

Jens Kürbis