Deutsches Dressur-Team reitet bei EM in Führung

Göteborg. Vor den weiteren drei Ritten des Favoriten-Teams führt Deutschland vor den Niederlanden und Dänemark.

"Als erster Starter mit 75 Prozent ins Rennen zu gehen, ist echt okay", sagte Langehanenberg. "Das hat mich mehr als glücklich gemacht." Zweite Starterin am ersten von zwei Tagen des Mannschaftswettbewerbs ist am Dienstagabend Dorothee Schneider aus Framersheim mit Sammy Davis Jr.

Zufrieden war auch Monica Theodorescu. "Das war echt eine gute Runde", kommentierte die Bundestrainerin. Anvisiert ist die Goldmedaille. "Wir reden da nicht drüber, aber im Kopf ist das klar das Ziel", sagte Theodorescu.

dpa